Maduro e Cilia Flores pedem unidade e paz na Venezuela em nova carta

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, reiteraram neste domingo, 28, o apelo por "unidade" e "paz" no país em uma carta divulgada nas redes sociais.

O texto foi publicado na conta do filho do casal, Nicolás Maduro Guerra, um dia após a divulgação da primeira mensagem desde a prisão, em janeiro.

"Que a Venezuela seja uma casa de oração, uma casa de respeito, uma casa de encontro. Que possamos purificar nossos corações do ódio, da divisão e do egoísmo, e pavimentar o caminho para o perdão, a reconciliação e a paz", escreveram.

Escrita no Domingo de Ramos, a carta traz referências religiosas e pede orações no início da Semana Santa.

"Que haja unidade nacional, reunião entre todos, reconciliação sincera e paz com justiça", afirmaram.

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Julgamento em Nova York

As mensagens foram divulgadas dias após Maduro e Flores comparecerem a um tribunal federal em Nova York, onde um juiz rejeitou o pedido da defesa para arquivar o processo.

Maduro responde a quatro acusações, incluindo conspiração para narcoterrorismo e importação de cocaína. Já Flores é acusada de crimes relacionados à conspiração para o tráfico de drogas e posse de armas.

A audiência também coincidiu com a chegada a Washington de uma delegação enviada pela presidente interina Delcy Rodríguez, que busca fortalecer relações com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e restabelecer a presença diplomática na capital americana.

*Com informações da EFE