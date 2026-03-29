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Maduro e Cilia Flores pedem unidade e paz na Venezuela em nova carta

Texto foi divulgado nas redes sociais do filho do casal, Nicolás Maduro Guerra

Maduro e Cilia Flores pedem unidade e paz em nova carta (Miguel Gutiérrez/EFE)

Maduro e Cilia Flores pedem unidade e paz em nova carta (Miguel Gutiérrez/EFE)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 12h34.

Última atualização em 29 de março de 2026 às 12h36.

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, reiteraram neste domingo, 28, o apelo por "unidade" e "paz" no país em uma carta divulgada nas redes sociais.

O texto foi publicado na conta do filho do casal, Nicolás Maduro Guerra, um dia após a divulgação da primeira mensagem desde a prisão, em janeiro.

"Que a Venezuela seja uma casa de oração, uma casa de respeito, uma casa de encontro. Que possamos purificar nossos corações do ódio, da divisão e do egoísmo, e pavimentar o caminho para o perdão, a reconciliação e a paz", escreveram.

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Escrita no Domingo de Ramos, a carta traz referências religiosas e pede orações no início da Semana Santa.

"Que haja unidade nacional, reunião entre todos, reconciliação sincera e paz com justiça", afirmaram.

Julgamento em Nova York

As mensagens foram divulgadas dias após Maduro e Flores comparecerem a um tribunal federal em Nova York, onde um juiz rejeitou o pedido da defesa para arquivar o processo.

Maduro responde a quatro acusações, incluindo conspiração para narcoterrorismo e importação de cocaína. Já Flores é acusada de crimes relacionados à conspiração para o tráfico de drogas e posse de armas.

A audiência também coincidiu com a chegada a Washington de uma delegação enviada pela presidente interina Delcy Rodríguez, que busca fortalecer relações com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e restabelecer a presença diplomática na capital americana.

*Com informações da EFE

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