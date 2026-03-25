Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

EUA flexibilizam sanções para reabrir embaixada da Venezuela

Medida libera transações financeiras para missões diplomáticas

EUA-Venezuela: sanções são flexibilizadas para retomada diplomática (Casa Branca/Divulgação/Getty Images)

EUA-Venezuela: sanções são flexibilizadas para retomada diplomática (Casa Branca/Divulgação/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de março de 2026 às 08h39.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, flexibilizou sanções contra a Venezuela para facilitar a reabertura da embaixada do país em Washington, em mais um passo na retomada das relações diplomáticas.

A medida foi adotada pelo Departamento do Tesouro, que emitiu uma licença suspendendo parte das restrições às missões venezuelanas nos Estados Unidos e junto a organizações internacionais sediadas no país.

A nova regra autoriza as missões diplomáticas da Venezuela a realizarem pagamentos por bens e serviços necessários às suas atividades oficiais, além de despesas pessoais de seus diplomatas.

Bancos e instituições financeiras também passam a poder operar contas e conceder empréstimos em nome dessas missões.

Por outro lado, permanece proibida a compra ou venda de imóveis pelas representações venezuelanas.

Reaproximação após ruptura diplomática

A decisão ocorre após a retomada formal das relações entre os dois países neste mês, que estavam rompidas desde 2019.

O movimento ganhou força após a captura do ex-presidente Nicolás Maduro por forças americanas em janeiro, e a atuação da presidente interina Delcy Rodríguez.

A diplomata americana Laura Dogu chegou a Caracas no fim de janeiro para iniciar a reabertura da embaixada dos EUA.

Do lado venezuelano, a missão em Washington segue fechada, mas uma delegação deve viajar aos Estados Unidos nesta semana para dar continuidade ao processo de normalização.

*Com EFE 

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

O plano de 15 pontos dos Estados Unidos para acabar com a guerra

Guerra no Irã chega a 26 dias com novos ataques e plano de paz dos EUA

Trump tem 4 opções para decidir rumo da guerra do Irã; veja quais

Quem governa o Irã? Entenda como funciona o regime dos aiatolás

Mais na Exame

Ciência

Natação ou corrida: qual é melhor para o coração, segundo a ciência?

Brasil

AtlasIntel: No 2º turno, Flávio tem 47,6% e Lula, 46,6%

Negócios

South Summit espera 23 mil pessoas no RS para discutir o papel humano num mundo de IA

Casual

Óculos sem aro voltam à moda entre celebridades e Geração Z