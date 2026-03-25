EUA flexibilizam sanções para reabrir embaixada da Venezuela

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, flexibilizou sanções contra a Venezuela para facilitar a reabertura da embaixada do país em Washington, em mais um passo na retomada das relações diplomáticas.

A medida foi adotada pelo Departamento do Tesouro, que emitiu uma licença suspendendo parte das restrições às missões venezuelanas nos Estados Unidos e junto a organizações internacionais sediadas no país.

A nova regra autoriza as missões diplomáticas da Venezuela a realizarem pagamentos por bens e serviços necessários às suas atividades oficiais, além de despesas pessoais de seus diplomatas.

Bancos e instituições financeiras também passam a poder operar contas e conceder empréstimos em nome dessas missões.

Por outro lado, permanece proibida a compra ou venda de imóveis pelas representações venezuelanas.

Reaproximação após ruptura diplomática

A decisão ocorre após a retomada formal das relações entre os dois países neste mês, que estavam rompidas desde 2019.

O movimento ganhou força após a captura do ex-presidente Nicolás Maduro por forças americanas em janeiro, e a atuação da presidente interina Delcy Rodríguez.

A diplomata americana Laura Dogu chegou a Caracas no fim de janeiro para iniciar a reabertura da embaixada dos EUA.

Do lado venezuelano, a missão em Washington segue fechada, mas uma delegação deve viajar aos Estados Unidos nesta semana para dar continuidade ao processo de normalização.

*Com EFE