EUA voltam a hastear bandeira em embaixada na Venezuela após sete anos

Após sete anos, a bandeira dos Estados Unidos voltou a ser hasteada na embaixada americana em Caracas, na Venezuela, neste sábado, 14. O gesto acontece dez dias depois do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

A encarregada de negócios dos Estados Unidos, Laura Dogu, comentou o momento em uma mensagem publicada na conta da embaixada na rede social X.

"Na manhã de 14 de março de 2019, a bandeira americana foi arriada pela última vez na Embaixada dos Estados Unidos em Caracas. Nesta manhã, 14 de março de 2026, no mesmo horário, minha equipe e eu hasteamos a bandeira dos Estados Unidos — exatamente sete anos depois de ela ter sido arriada. Uma nova era começou nas relações entre os Estados Unidos e a Venezuela. Continuamos com a Venezuela", escreveu.

Ruptura das relações em 2019

As relações entre Caracas e Washington haviam sido rompidas em janeiro de 2019. Na ocasião, o governo venezuelano decidiu cortar os laços diplomáticos em resposta ao reconhecimento, por parte dos Estados Unidos, do então presidente do Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino do país.

Os EUA também não reconheceram a primeira reeleição de Maduro, em 2018, por considerarem o processo fraudulento.

Restabelecimento das relações

No último dia 5 de março, os Estados Unidos e o governo interino da Venezuela chegaram a um acordo para restabelecer as relações diplomáticas e consulares.

O governo interino é liderado por Delcy Rodríguez, que era vice-presidente de Maduro no momento de sua captura, em 3 de janeiro.

Acordos e mudanças políticas

Desde janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a presidente interina da Venezuela vêm firmando acordos nas áreas de energia e mineração. As medidas abrem espaço para investimentos privados e alteram o modelo estatizante adotado pelo ex-presidente Hugo Chávez.

Delcy Rodríguez, inclusive, pediu o fim das sanções americanas aplicadas ao petróleo e a outros setores econômicos do país.

O governo Trump já aliviou algumas dessas sanções após a captura de Maduro, especialmente nas áreas petrolífera e mineral.

Rodríguez também anunciou uma anistia para presos políticos após pressão de Washington.

*Com informações da AFP