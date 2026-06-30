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Lula participa de cúpula do Mercosul em meio à guinada à direita

Encontro no Paraguai terá negociações comerciais, ampliação de parcerias e reforço do fundo de infraestrutura do bloco

Mercosul: Lula participa de cúpula no Paraguai para discutir novos acordos comerciais e a ampliação da integração econômica do bloco. (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Mercosul: Lula participa de cúpula no Paraguai para discutir novos acordos comerciais e a ampliação da integração econômica do bloco. (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 30 de junho de 2026 às 08h17.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta terça-feira no Paraguai para participar da cúpula do Mercosul, marcada por discussões sobre a ampliação de acordos comerciais e o fortalecimento da integração econômica do bloco.

O encontro ocorre em um momento de mudança no cenário político da América do Sul, após as eleições de governos de direita no Peru e na Colômbia, países associados ao Mercosul.

Segundo o Itamaraty, um dos principais temas da reunião será o avanço de negociações comerciais com Peru e Colômbia, além da possibilidade de um acordo de livre comércio com o Panamá.

Também devem ser discutidos entendimentos com República Dominicana, Guiana, Suriname e Trinidad e Tobago, como parte da estratégia do bloco de ampliar sua presença comercial na América Latina e no Caribe.

Mercosul amplia agenda de acordos comerciais

Além das negociações com países da região, o Mercosul pretende consolidar acordos já firmados ou em estágio avançado de implementação com a União Europeia, a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) e Singapura.

Durante a cúpula em Assunção, também deve ser formalizado o início das negociações para acordos comerciais com Japão e Índia, dois mercados considerados estratégicos para ampliar as exportações dos países do bloco.

Na véspera do encontro, o governo brasileiro anunciou que elevará sua contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) para US$ 100 milhões por ano. O mecanismo financia projetos de infraestrutura, integração regional e redução das desigualdades entre os membros do bloco.

O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC), realizada em Assunção.

*Com O Globo

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