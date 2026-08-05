Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Partido das Baratas se torna maior desafio ao governo de Modi na Índia

Manifestações do partido satírico canalizam insatisfação da juventude indiana e podem representar sério risco político a Narendra Modi

Manifestantes do protesto das baratas, na Índia, lutam contra sistema educacional considerado corrupto

Manifestantes do protesto das baratas, na Índia, lutam contra sistema educacional considerado corrupto

Matheus Gonçalves e com agências

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 06h00.

Os protestos do chamado partido das baratas, protagonizados pela juventude indiana contra vazamentos de provas de admissão, derrubaram o ministro da Educação da Índia, Dharmendra Pradhan, e transformaram a crise educacional em um dos maiores desafios enfrentados pelo governo de Narendra Modi. O movimento, iniciado nas redes sociais, espalhou-se por todo o país e levou dezenas de milhares de estudantes às ruas de Nova Délhi.

A mobilização foi liderada por Abhijeet Dipke, fundador do partido satírico Cockroach Janta Party (CJP), que surgiu em maio como uma campanha online e rapidamente se transformou em um movimento de rua.

O estopim foi o cancelamento do exame médico do Neet — principal exame de entrada para a área de saúde — após o vazamento de questões, o que afetou milhões de candidatos que dependem dessas provas para concorrer a empregos considerados estáveis. Houve, inclusive, casos de suicídio relacionados aos vazamentos.

Insatisfação

No auge da crise, a polícia lançou gás lacrimogêneo e utilizou cassetetes contra manifestantes que marchavam em direção ao Parlamento indiano. Segundo as autoridades, 60 manifestantes e 118 policiais ficaram feridos nos confrontos, enquanto o acesso à internet móvel foi suspenso em partes da capital.

Apesar da repressão, os manifestantes insistiram: muitos afirmam que o problema vai além dos vazamentos e reflete um sistema educacional incapaz de garantir oportunidades reais de ascensão social.

Pressionado, Modi aceitou a renúncia de Pradhan em 25 de julho, anunciou tribunais de tramitação rápida e penas mais severas para crimes relacionados a vazamentos de provas e criou um painel para revisar o sistema de exames.

O governo também abriu negociações com líderes do CJP, combinando diálogo político com ação policial.

Partido sem política

Apesar da repercussão nacional, Dipke afirmou à Reuters que o CJP não pretende disputar eleições imediatamente. Segundo ele, o objetivo atual é construir uma “agenda da geração Z” e fortalecer um movimento social voltado a restaurar a confiança e a responsabilidade nas instituições, sem apoiar partidos da oposição ou do governo.

Analistas observam que o movimento já alcançou um feito raro ao forçar a queda de um ministro federal. O cientista político Amitabh Tiwari avalia à Reuters que o impacto eleitoral nas eleições estaduais de 2027 pode ser limitado, mas a insatisfação juvenil pode se tornar um fator mais relevante até as eleições gerais de 2029, caso o CJP mantenha sua mobilização.

O contexto da crise é tanto político quanto socioeconômico. Com mais de 360 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, a Índia tem a maior população jovem do mundo. Um relatório da Universidade Azim Premji mostra que o desemprego entre jovens é quase quatro vezes maior do que entre adultos mais velhos e que 67% dos graduados de 20 a 29 anos estavam desempregados em 2023.

Economistas afirmam que o crescimento acelerado do PIB não foi acompanhado pela criação de empregos de qualidade.

A participação da indústria de transformação no PIB caiu de 17% em 2015 para 14% atualmente, aponta a BBC, enquanto o setor de tecnologia, tradicional motor de empregos de classe média, enfrenta pressão da inteligência artificial e estagnação salarial.

Acompanhe tudo sobre:ÍndiaNarendra ModiProtestos

Mais de Mundo

Donald Trump pode perder o Congresso em novembro? Entenda

Governo brasileiro diz que são 'falsas' justificativas dos EUA para revogar visto de embaixadora

Visto da embaixadora brasileira nos EUA é revogado pelo Departamento de Estado

Ex-advogado de Trump avança no Senado para assumir comando da Justiça dos EUA

Mais na Exame

Economia

Por que o Copom deve cortar a Selic para 14% e qual o espaço para novas reduções, segundo BTG

Mundo

Donald Trump pode perder o Congresso em novembro? Entenda

Mercados

Decisão do Copom, emprego nos EUA e balanços de gigantes: o que move os mercados

Inteligência Artificial

Prompt engineering: 25 comandos que ajudam profissionais de RH a contratar melhor com IA