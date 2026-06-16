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Mercosul e Japão podem abrir negociações de acordo comercial em junho

Presidente afirmou que anúncio pode ocorrer na cúpula do Mercosul, no fim de junho

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 11h12.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 16, que o Mercosul e o Japão podem anunciar ainda neste mês o início das negociações para um acordo comercial.

A expectativa é que a novidade seja apresentada durante a próxima cúpula do bloco sul-americano, marcada para 30 de junho, em Assunção, no Paraguai.

A declaração foi feita durante reunião bilateral com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, à margem da cúpula do G7, realizada na França.

Segundo o presidente brasileiro, há expectativa de avanços concretos nas próximas semanas.

“Estamos aguardando isso com muita intensidade. Espero que na próxima reunião do Mercosul, no dia 30 de junho, a gente possa ter boas notícias”, afirmou Lula.

Caso avancem, as negociações representarão mais um passo da estratégia do Mercosul para ampliar sua rede de acordos comerciais, após a conclusão das tratativas com a União Europeia e o fortalecimento do diálogo com países asiáticos.

Japão busca ampliar parcerias comerciais

O interesse também parte do governo japonês. Em maio, Tóquio manifestou a intenção de iniciar negociações formais de um acordo de parceria econômica com o Mercosul ainda neste verão do hemisfério norte.

O movimento ocorre em meio à reorganização das cadeias globais de comércio, impulsionada por disputas comerciais internacionais e pela busca por maior segurança no acesso a recursos estratégicos.

Atualmente, o Mercosul é uma das principais economias com as quais o Japão ainda não mantém um acordo comercial.

Durante o encontro, Lula destacou os laços históricos entre os dois países. O Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, enquanto centenas de milhares de brasileiros vivem em território japonês.

Além das negociações comerciais, os líderes discutiram temas econômicos bilaterais, incluindo a ampliação das exportações brasileiras de petróleo para o mercado japonês.

A reunião marcou o primeiro encontro entre Lula e Takaichi, que assumiu o comando do governo japonês em outubro do ano passado e se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo.

*Com AFP 

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