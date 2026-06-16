Mercosul e Japão podem abrir negociações de acordo comercial em junho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 16, que o Mercosul e o Japão podem anunciar ainda neste mês o início das negociações para um acordo comercial.

A expectativa é que a novidade seja apresentada durante a próxima cúpula do bloco sul-americano, marcada para 30 de junho, em Assunção, no Paraguai.

A declaração foi feita durante reunião bilateral com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, à margem da cúpula do G7, realizada na França.

Segundo o presidente brasileiro, há expectativa de avanços concretos nas próximas semanas.

“Estamos aguardando isso com muita intensidade. Espero que na próxima reunião do Mercosul, no dia 30 de junho, a gente possa ter boas notícias”, afirmou Lula.

Caso avancem, as negociações representarão mais um passo da estratégia do Mercosul para ampliar sua rede de acordos comerciais, após a conclusão das tratativas com a União Europeia e o fortalecimento do diálogo com países asiáticos.

Japão busca ampliar parcerias comerciais

O interesse também parte do governo japonês. Em maio, Tóquio manifestou a intenção de iniciar negociações formais de um acordo de parceria econômica com o Mercosul ainda neste verão do hemisfério norte.

O movimento ocorre em meio à reorganização das cadeias globais de comércio, impulsionada por disputas comerciais internacionais e pela busca por maior segurança no acesso a recursos estratégicos.

Atualmente, o Mercosul é uma das principais economias com as quais o Japão ainda não mantém um acordo comercial.

Durante o encontro, Lula destacou os laços históricos entre os dois países. O Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, enquanto centenas de milhares de brasileiros vivem em território japonês.

Além das negociações comerciais, os líderes discutiram temas econômicos bilaterais, incluindo a ampliação das exportações brasileiras de petróleo para o mercado japonês.

A reunião marcou o primeiro encontro entre Lula e Takaichi, que assumiu o comando do governo japonês em outubro do ano passado e se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo.

*Com AFP