Lula confirma que reunião de negociação com EUA será nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quarta-feira, 15, que o governo brasileiro terá uma reunião oficial com autoridades dos Estados Unidos na quinta, 16. A fala foi durante evento no Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia dos Professores.

O encontro reunirá o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Vieira desembarcou em Washington na segunda-feira, 13, para preparar a agenda diplomática.

A visita tem como objetivo avançar nas negociações sobre o tarifaço imposto pelos EUA, em vigor desde 6 de agosto, e discutir as sanções aplicadas a autoridades brasileiras.

Conversa com Trump

Lula também relembrou a conversa por telefone que teve na semana passada com o presidente norte-americano, Donald Trump.

"Quando eu fui falar com Trump, eu não conhecia ele. A gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, 29 segundos, sabe?", disse o presidente, em referência ao discurso do presidente americano na Organização das Nações Unidas no fim de setembro. Na ocasião, Trump afirmou ter tido uma “química excelente” com Lula durante um breve encontro nos bastidores da Assembleia Geral.

"Ele me ligou e eu disse: 'Eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje, você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Significa que sou oito meses mais velho que você. Então, vamos nos tratar de 'você', sem liturgia", contou.

"E, aí, eu comecei a falar o que eu deveria falar. Aí, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Amanhã [quinta], vamos ter uma conversa de negociação e, eu estou dizendo isso para vocês, porque a relação humana é química", disse o presidente.