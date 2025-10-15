Secretário do Tesouro de Trump propõe trégua mais longa em tarifa para China por terras-raras

As novas regras da China, anunciadas na semana passada, exigem que empresas estrangeiras obtenham aprovação do governo chinês antes de exportar produtos que contenham até traços de certos elementos de terras-raras originários do país.

Observando que “todos os meus homólogos” estão em Washington nesta semana para o encontro anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, ele afirmou:

"Vamos conversar com nossos aliados europeus, com a Austrália, o Canadá, a Índia e as democracias asiáticas."

Uma escalada nas medidas de retaliação entre Washington e Pequim reacendeu o temor dos investidores de que as duas maiores economias do mundo possam em breve se ver presas em uma guerra comercial em grande escala.

As novas regras da China, anunciadas na semana passada, exigem que empresas estrangeiras obtenham aprovação do governo chinês antes de exportar produtos que contenham até traços de certos elementos de terras-raras originários do país.

Os EUA estão “quase finalizando” as negociações com a Coreia do Sul, acrescentou Bessent. Essas conversas têm girado em torno do formato de um grande programa de investimentos. As negociações com o Canadá estão “de volta aos trilhos”, afirmou. Ele também indicou progresso nas tratativas com a Índia.

Bessent rejeitou a ideia de que uma queda no mercado de ações obrigaria o governo Trump a adotar uma posição mais conciliatória com Pequim, dizendo que o que impulsiona tais negociações é o interesse econômico do país. Os EUA não negociarão com a China “porque o mercado de ações está caindo”, afirmou.

Ele também refutou a noção de que a alta do preço do ouro reflita alguma preocupação fundamental em relação ao dólar. Observou que as taxas de juros dos EUA caíram em comparação com outras economias e disse, sobre o euro, que ele “deveria estar forte”, já que a teoria cambial sugere valorização da moeda quando há expansão fiscal em andamento.

Autoridade ‘desequilibrada’

Bessent também criticou, nesta quarta-feira, o vice-ministro do Comércio chinês, Li Chenggang, fazendo referência a declarações que ele teria feito durante uma visita a Washington em agosto. Segundo Bessent, Li apareceu “sem convite”.

"Talvez o vice-ministro que esteve aqui em 28 de agosto, usando uma linguagem extremamente incendiária, tenha saído do controle — disse Bessent durante a coletiva no Tesouro. Esse indivíduo foi muito desrespeitoso", acrescentou, após tê-lo chamado de “desequilibrado” no evento da CNBC.

Segundo Bessent, Li havia alertado que a China “causaria o caos global” se os EUA seguissem com planos de cobrar taxas portuárias de navios chineses.

"Talvez ele ache que é um ‘guerreiro lobo’", afirmou, referindo-se ao termo usado para diplomatas chineses de postura agressiva.

Bessent também disse que a China inicialmente atribuiu a desaceleração no fornecimento de ímãs de terras raras a um feriado — um argumento que, segundo ele, indicava que “eles não podem ser confiáveis na gestão da cadeia global de suprimentos”.