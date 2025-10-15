Secretário do Tesouro de Trump propõe trégua mais longa em tarifa para China por terras-raras

EUA: Trumpo pode propor trégua com a China
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14h04.
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, propôs uma pausa mais longa nas altas tarifas dos EUA sobre produtos chineses em troca de Pequim adiar seu plano recentemente anunciado de impor limites mais rígidos às terras-raras.
Desde o início deste ano, os EUA e a China têm concordado com tréguas de 90 dias sobre tarifas de importação que chegam a até 145%, com o próximo prazo se aproximando em novembro. Agora, o foco do governo Trump é interromper o plano chinês de adotar novos controles rigorosos de exportação de elementos de terras-raras — em parte oferecendo incentivos para que o governo abandone a medida e ameaçando com duras penalidades caso não o faça.
"É possível que possamos estender o prazo em troca? Talvez. Mas tudo isso será negociado nas próximas semanas", disse Bessent nesta quarta-feira, durante uma coletiva de imprensa em Washington.
As ações ampliaram os ganhos após os comentários de Bessent, com o índice S&P 500 subindo 1%. Já as ações de empresas americanas de terras-raras listadas em Bolsa — incluindo a Critical Metals, USA Rare Earth e MP Materials, que se beneficiariam de uma oferta chinesa mais limitada — caíram.
Enquanto isso, Bessent previu uma resposta coordenada dos EUA e de vários aliados à medida chinesa.
"Vamos ter uma resposta conjunta e abrangente a isso, porque burocratas na China não podem gerir a cadeia de suprimentos nem o processo de manufatura do resto do mundo ", disse Bessent mais cedo, nesta quarta-feira, durante um fórum organizado pela CNBC em Washington.