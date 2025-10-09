Marco Rubio liga para chanceler brasileiro e o convida para reunião em Washington

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, deve se reunir com Marco Rubio, secretario de Estado dos Estados Unidos, para negociações sobre os impasses econômicos-comerciais entre os dois países.

Em comunicado divulgado pelo Itamaraty, o órgão informou que os diplomatas conversaram por telefone nesta quinta-feira, 9, para dar seguimento à conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump no início desta semana.

Vieira e Rubio concordaram de se encontrarem em Washington para uma reunião, que ainda não tem data definida.

"O Secretário de Estado convidou o Ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos", diz a nota.

Lula afirmou nesta manhã, durante uma entrevista à rádio Piatã FM, que ficou surpreso pelo resultado da conversa com Trump. "No telefonema havia uma expectativa de que ia ter muita discussão.Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com o outro", afirmou o presidente.

O presidente da República confirmou que as negociações entre Rúbio e Vieira devem começar a acontecer.

"Agora começa um outro momento", disse Lula. "Nós queremos manter uma relação boa, civilizada, democrática, respeitosa e sem abrir mão do nosso conceito de democracia e da nossa soberania", completou o presidente.