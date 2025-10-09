Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Marco Rubio liga para chanceler brasileiro e o convida para reunião em Washington

Ministro das Relações Exteriores e secretário de Estado dos EUA conversaram na manhã desta quinta-feira, 9

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10h47.

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, deve se reunir com Marco Rubio, secretario de Estado dos Estados Unidos, para negociações sobre os impasses econômicos-comerciais entre os dois países.

Em comunicado divulgado pelo Itamaraty, o órgão informou que os diplomatas conversaram por telefone nesta quinta-feira, 9, para dar seguimento à conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump no início desta semana.

Vieira e Rubio concordaram de se encontrarem em Washington para uma reunião, que ainda não tem data definida.

"O Secretário de Estado convidou o Ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos", diz a nota.

Lula afirmou nesta manhã, durante uma entrevista à rádio Piatã FM, que ficou surpreso pelo resultado da conversa com Trump. "No telefonema havia uma expectativa de que ia ter muita discussão.Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com o outro", afirmou o presidente.

O presidente da República confirmou que as negociações entre Rúbio e Vieira devem começar a acontecer.

"Agora começa um outro momento", disse Lula. "Nós queremos manter uma relação boa, civilizada, democrática, respeitosa e sem abrir mão do nosso conceito de democracia e da nossa soberania", completou o presidente.

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaItamaratyMauro VieiraMinistério das Relações ExterioresDonald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Brasil

PF intercepta mensagens de quadrilha que fraudava concursos como o CNU e cobrava até R$ 500 mil

Mais de 9 milhões de brasileiros trabalham fora do município onde moram, diz Censo

Previsão do tempo: São Paulo deve ter chuva e frio nesta quinta-feira, 9

Em SP, 1 em cada 4 trabalhadores gasta mais de 1 hora no trajeto para empresa

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Pessoas estão trocando advogados por ChatGPT — e algumas estão vencendo

Brasil

PF intercepta mensagens de quadrilha que fraudava concursos como o CNU e cobrava até R$ 500 mil

Mercados

Ibovespa abre em alta com IPCA e pesquisa Genial/Quaest no radar

Carreira

46% dos líderes trocariam seus cargos por mais propósito e engajamento no trabalho, diz estudo