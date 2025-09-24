Lula diz que ficou feliz com 'química' com Trump: 'falei a ele que temos muito o que conversar’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, pela primeira vez, seu breve encontro com o presidente Donald Trump na terça-feira, 23. Ele disse ter ficado feliz com a "química" entre os dois e que respeita o americano, por ele ter sido eleito.

"Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. Eu fiquei feliz que ele disse que pintou uma química boa entre nós. As relações humanas são 80% química e 20% emoção', disse Lula, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 24, na sede da ONU.

"É muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Nós temos muitos interesses empresariais, industriais, tecnológicos e científicos, no debate sobre a questão digital e a inteligência artificial e na questão comercial. Espero que, dentro de alguns dias, a gente possa se encontrar e fazer uma pauta positiva. É o que eu quero e acho que ele quer também', afirmou.

Lula disse, ainda, ter respeito por Trump, apesar de eles serem de campos políticos diferentes. "Se um chefe de Estado foi eleito por seu povo, não quero saber ideologicamente se ele gosta ou não de mim. Isso nunca está em jogo na minha relação com o chefe de Estado", afirmou. "A pessoa, sendo eleita, merece meu respeito."

Encontro com Trump

Na terça-feira, 22, Lula e Trump tiveram uma conversa nos corredores da Assembleia Geral da ONU e combinaram de marcar uma reunião na próxima semana.

Esta foi a primeira conversa entre os dois líderes desde a posse de Trump, em janeiro, e desde que o americano passou a pressionar o Brasil a suspender o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em agosto, os EUA impuseram uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros.

"Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos, e eu o vi, ele me viu e nos abraçamos. Combinamos que nos encontraríamos na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar. Cerca de 20 segundos", disse Trump, durante seu discurso na Assembleia Geral.

"Tivemos uma boa conversa e combinamos de nos encontrar na semana que vem. Ele pareceu um homem muito legal. Na verdade, ele gostou de mim. Eu gostei dele. Eu só faço negócios com pessoas de quem gosto. Tivemos uma química excelente. É um bom sinal", completou.