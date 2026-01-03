Mísseis guiados, ogivas e 1,3 milhão de soldados: veja o poderio bélico dos EUA contra a Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que o país realizou um “ataque em larga escala” contra a Venezuela e capturou o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, que teriam sido levados para fora do país

Em postagem na rede Truth Social, Trump escreveu: “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, com sua esposa, capturado e levado para fora do país”.

Os militares da Força Delta, considerada tropa de elite do Exército dos Estados Unidos, teriam sido os responsáveis pela captura de Maduro nesta madrugada. A informação foi divulgada pela emissora americana CBS, depois que Trump publicou em sua rede social que o líder venezuelano havia sido “capturado e retirado do país”, sem detalhar oficialmente qual unidade conduziu a ação.

EUA x Venezuela: Quem tem mais força?

Os Estados Unidos ocupam a liderança mundial no quesito poder militar, enquanto a Venezuela está entre as forças de médio porte no continente americano, segundo informações do site Global Firepower, que conta com um ranking que classifica as potências militares do mundo. A lista feita pela plataforma indica que a Venezuela conta com Power Index de 0,8882 — isso significa que se for mais próximo de zero, maior é o poderio militar. Enquanto os EUA têm índice de 0,0712 no ranking, consolidando sua liderança.

O Exército norte-americano conta com 1,3 milhão de soldados ativos e aproximadamente 800 mil na reserva.

No campo aéreo, as forças armadas dos EUA possuem mais de 13 mil aeronaves, sendo que 9.700 estão prontas para combate; em terra, há mais de 4.600 tanques e cerca de 390 mil veículos operacionais; no mar, a potência se expande com 440 ativos navais, incluindo 70 submarinos.

Além disso, os EUA detêm um dos maiores arsenais nucleares do mundo, com 5.177 ogivas, ficando apenas atrás da Rússia, de acordo com a Federação de Cientistas Americanos (FAS).

Poder militar da Venezuela

Por outro lado, a Venezuela tem aproximadamente 337 mil militares entre ativos e reservas, além das Milícias Bolivarianas, criadas pelo ex-presidente Hugo Chávez — que governo o país entre 1999 e 2013 — para militarizar a população e defendê-la contra uma possível invasão. Maduro já mobilizou cerca de 4,5 milhões de pessoas para essa tarefa, embora esse número seja considerado exagerado.

As Forças Armadas da Venezuela possuem uma frota aérea de 229 aeronaves, sendo que apenas 126 estão em operação; no setor terrestre, há 172 tanques e cerca de 8.800 veículos; e a marinha conta com 34 embarcações.

A maioria dos equipamentos militares venezuelanos é de origem russa e soviética, embora, nos últimos anos, o país tenha buscado suprimentos bélicos da China e do Irã.

Apesar dos recursos limitados, Caracas faz investimentos significativos no setor militar. De acordo com estimativas da CIA, o governo venezuelano destinou 0,6% do PIB à defesa no ano passado.