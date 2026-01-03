Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Rússia quer saber onde está Maduro: 'esclarecimento imediato'

Governo russo classificou captura do presidente venezuelano como 'agressão'

Nicolás Maduro: paradeiro desconhecido (Juan Barreto/AFP)

Nicolás Maduro: paradeiro desconhecido (Juan Barreto/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09h53.

Última atualização em 3 de janeiro de 2026 às 10h24.

Os Estados Unidos afirmam que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa Cilia Flores foram capturados na madrugada deste sábado, 3. Mas o paradeiro de ambos, até então, não foi revelado, levando a vice-presidente venezuelana a pedir provas de que estariam vivos.

A Rússia também se manifestou, exigindo um "esclarecimento imediato" sobre a localização de Maduro, e declarou estar "extremamente" alarmada com os relatos de que os Estados Unidos o retiraram "à força" do país.

"Estamos extremamente alarmados com os relatos de que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa foram retirados à força do país como resultado da agressão norte-americana de hoje. Exigimos um esclarecimento imediato da situação", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

De motorista de ônibus a presidente da Venezuela: quem é Nicolás Maduro

A captura de Maduro e o posicionamento russo sobre a ação americana ocorre em um momento no qual os Estados Unidos tentam mediar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.

Autoridades americanas afirmam que Maduro será julgado criminalmente pela Justiça dos Estados Unidos. A intervenção americana dividiu opiniões entre dirigentes de países vizinhos.

Os presidentes da Argentina e Equador se mostraram a favor da ação. Gustavo Petro, da Colômbia, vê ameaças à soberania da América Latina.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaNicolás MaduroRússia
Próximo

Mais de Mundo

Ataque à Venezuela e Maduro ultrapassam 'linha inaceitável', diz Lula

Maduro é acusado nos EUA de narco-terrorismo e importação de cocaína

Procurador-geral da Venezuela fala de 'sequestro' e convoca população às ruas

'Chegou a hora dos narco chavistas', diz presidente do Equador, sobre ataque à Venezuela

Mais na Exame

Mundo

Ataque à Venezuela e Maduro ultrapassam 'linha inaceitável', diz Lula

Mercados

A farmácia física do Mercado Livre é uma 'portinha' no Jabaquara; entenda

Future of Money

Mercado cripto vai saltar até 20 vezes na próxima década, diz gestora

Casual

Café sempre fresco: como conservar os grãos para manter sabor e aroma