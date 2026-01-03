Rússia quer saber onde está Maduro: 'esclarecimento imediato'

Os Estados Unidos afirmam que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa Cilia Flores foram capturados na madrugada deste sábado, 3. Mas o paradeiro de ambos, até então, não foi revelado, levando a vice-presidente venezuelana a pedir provas de que estariam vivos.

A Rússia também se manifestou, exigindo um "esclarecimento imediato" sobre a localização de Maduro, e declarou estar "extremamente" alarmada com os relatos de que os Estados Unidos o retiraram "à força" do país.

"Estamos extremamente alarmados com os relatos de que o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa foram retirados à força do país como resultado da agressão norte-americana de hoje. Exigimos um esclarecimento imediato da situação", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

A captura de Maduro e o posicionamento russo sobre a ação americana ocorre em um momento no qual os Estados Unidos tentam mediar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.

Autoridades americanas afirmam que Maduro será julgado criminalmente pela Justiça dos Estados Unidos. A intervenção americana dividiu opiniões entre dirigentes de países vizinhos.

Os presidentes da Argentina e Equador se mostraram a favor da ação. Gustavo Petro, da Colômbia, vê ameaças à soberania da América Latina.