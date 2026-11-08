Japão registra terremoto de magnitude 5,7; veja o que se sabe

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu o centro do Japão neste domingo, 8 de novembro, e deixou pelo menos 24 feridos, segundo informações do jornal Chunichi Shimbun e da emissora Tokai TV.

O tremor foi registrado à 1h04 no horário local (13h04 de sábado, 7, em Brasília), no oeste da província de Shizuoka, a cerca de 200 quilômetros de Tóquio.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 40 quilômetros.

Autoridades locais relataram danos materiais, incluindo janelas quebradas em cidades afetadas pelo tremor. O transporte ferroviário também foi interrompido na manhã de domingo na região.

Quantas pessoas ficaram feridas no terremoto no Japão?

O jornal Chunichi Shimbun e a emissora Tokai TV informaram que pelo menos 24 pessoas ficaram feridas nas províncias de Shizuoka e Aichi.

Um funcionário da área de segurança de Aichi informou à AFP que a província registrou 16 feridos leves.

Já as autoridades de Shizuoka confirmaram três feridos, entre eles uma mulher de 90 anos que caiu da cama durante o tremor.

Os balanços divulgados pelas autoridades locais somam 19 feridos, enquanto a imprensa japonesa relata pelo menos 24 vítimas.

Por que o Japão registra tantos terremotos?

O Japão está localizado na região de encontro de quatro grandes placas tectônicas, o que torna o país particularmente sujeito a terremotos.

O território japonês concentra cerca de 18% dos terremotos registrados no mundo.