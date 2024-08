Japão em alerta antes da passagem da tufão 'extremamente forte'

O governo do Japão alertou nesta quarta-feira, 28, que um tufão "extremamente forte" que se aproxima da ilha de Kyushu provocará tempestades violentas. Duas pessoas estão desaparecidas após um deslizamento de terra.

O avanço do tufão Shanshan em direção à ilha de 12,5 milhões de habitantes, com rajadas de vento de até 252 km/h, levou a montadora Toyota a suspender a produção nas 14 fábricas que possui no país.

"Espera-se que o tufão Shanshan se aproxime do sul de Kyushu de maneira extremamente forte até quinta-feira e poderá tocar o solo", disse o porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi.

Ele acrescentou que o fenômeno provocará "ventos violentos, ondas fortes e uma tempestade em nível nunca observado por muitas pessoas".

O tufão Shanshan já provocou chuvas fortes em grande parte do Japão. Na terça-feira, um deslizamento de terra destruiu a casa de uma família de cinco pessoas em Gamagori, cidade na costa do Pacífico, no centro do país.

Três pessoas foram resgatadas, mas dois homens, de 70 e 30 anos, continuam desaparecidos, segundo um funcionário da prefeitura de Gamagori.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) prevê que o sul de Kyushu receberá 500 milímetros de chuva em um período de 24 horas até a manhã de quinta-feira e depois outros 600 milímetros até a manhã de sexta-feira.

Os governos locais emitiram avisos de evacuação que afetam 810.000 pessoas no município central de Shizuoka, na ilha principal de Honshu, devido às chuvas, e para outras 56.000 em Kagoshima, em Kyushu, informou a agência de gestão de incêndios e desastres.

Além da suspensão da produção da Toyota, a chegada do tufão também motivou a Japan Airlines a cancelar 112 voos locais e seis voos internacionais nesta quarta-feira. A companhia aérea ANA suspendeu 112 voos locais previstos para entre quarta e sexta-feira.

Os trens entre Tóquio e Fukuoka, a cidade mais populosa de Kyushu, podem ser cancelados dependendo das condições climáticas durante a semana, alertaram as operadoras.

Em meados de agosto, o tufão Ampil provocou o cancelamento de muitas viagens de trens e de mais de 650 voos nacionais e internacionais, sem deixar pessoas gravemente feridas ou danos consideráveis em seu avanço pela costa do Pacífico, ao longo da região de Tóquio.

Os tufões na região estão se formando mais perto da costa do que antes, intensificando-se de maneira mais rápida e permanecendo em terra por mais tempo devido à mudança climática, segundo um estudo publicado no mês passado.