Terremoto de magnitude 7,4 atinge Japão e gera alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o norte do Japão nesta segunda-feira, 20, e levou à emissão de alerta de tsunami, segundo a Agência Meteorológica do Japão.

O tremor ocorreu às 16h53 no horário local (4h53 de Brasília), no Oceano Pacífico, ao norte da província de Iwate. Ondas de até 80 centímetros já foram registradas, e há previsão de elevação para até três metros.

A agência meteorológica orientou moradores a deixarem imediatamente regiões costeiras e áreas próximas a rios, buscando locais elevados ou edifícios preparados para evacuação.

“Não abandonem as zonas seguras até que o alerta seja suspenso”, informou o órgão.

O impacto do tremor foi sentido em áreas distantes do epicentro, incluindo a capital Tóquio, onde prédios chegaram a balançar.

País mantém protocolo de emergência

O governo da primeira-ministra Sanae Takaichi ativou uma equipe de gestão de crise para monitorar a situação.

O Japão está entre os países mais suscetíveis a terremotos no mundo por estar localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, área de intensa atividade sísmica. O arquipélago registra cerca de 1.500 tremores por ano, concentrando aproximadamente 18% dos abalos globais.

Apesar de a maioria dos tremores ser de baixa intensidade, eventos mais fortes podem causar grandes impactos. Em 2011, um terremoto de magnitude 9,0 provocou um tsunami devastador e o acidente nuclear de Fukushima Daiichi, deixando cerca de 18.500 mortos ou desaparecidos.

As autoridades seguem monitorando o risco de novas ondas e possíveis réplicas.