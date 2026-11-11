Raphinha será capitão da Seleção Brasileira contra o Japão; entenda a escolha

Raphinha: camisa 10 assumirá a braçadeira da Seleção no amistoso contra o Japão (Rafael Ribeiro/CBF)
Colaboradora
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 17h25.
O atacante Raphinha será o capitão da Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, em Singapura, devido à ausência de Marquinhos lesionado. A escolha foi mantida pela comissão técnica para preservar a hierarquia de liderança. Raphinha assume o papel apesar de ainda não estar 100% recuperado fisicamente, e o técnico Carlo Ancelotti promete gerenciar seu tempo de jogo.
O atacante Raphinha será o capitão da Seleção Brasileira no amistoso contra o Japão, neste sábado, 14, às 7h15 (horário de Brasília), em Singapura. A decisão foi tomada pelo técnico Carlo Ancelotti diante da ausência de Marquinhos, capitão titular da equipe, que não foi convocado por causa de uma lesão muscular.
De acordo com apuração do ge, a comissão técnica optou por manter a hierarquia de liderança definida na última Data Fifa e entregar a braçadeira ao camisa 10. Outros nomes do elenco, como Bruno Guimarães, Vini Jr. e Gabriel Magalhães, chegaram a ser considerados para a função, mas Ancelotti decidiu dar sequência a Raphinha.
A escolha considera a postura do atacante nos bastidores da equipe brasileira e a experiência que ele já tem na função. Raphinha também exerce papel de liderança no Barcelona, clube pelo qual atua como capitão.
Segundo informações do ge, a comissão técnica chegou a avaliar um rodízio entre os jogadores que integram o grupo de líderes da Seleção, mas preferiu preservar a ordem estabelecida. Caso Raphinha deixe o campo, Bruno Guimarães será o próximo a assumir a braçadeira.
A decisão também representa um respaldo de Ancelotti ao atacante em meio a questionamentos recentes sobre a gestão de sua minutagem e os cuidados com a condição física. Hansi Flick, técnico do Barcelona, expressou preocupação e um certo incômodo com a convocação de Raphinha para a Seleção Brasileira para os amistosos em Singapura contra Japão e a seleção local, ressaltando o desgaste das viagens longas e o risco de novas lesões.
Nessa mesma linha, Raphinha também afirmou que o técnico Carlo Ancelotti precisa gerenciar sua minutagem na Seleção porque ele ainda não está 100% recuperado de sua última lesão muscular:
"Ele (Ancelotti) sabe que precisa administrar o tempo de jogo. Uma lesão também seria difícil para a Seleção. Já conversamos, ele sabe que estou me recuperando da minha última lesão. Estou bem, mas não 100% (...) Os torcedores do Barcelona não precisam se preocupar porque estou me cuidando bem. Conversei com Ancelotti, ele sabe que estou me recuperando da minha última lesão", afirmou o camisa 10.
Vale mencionar que Carlo Ancelotti e seus auxiliares valorizaram a postura do jogador durante o período que antecedeu a viagem para a Ásia e, assim, mantiveram a hierarquia e definiram Raphinha como capitão diante do Japão.
O amistoso entre Brasil e Japão será disputado neste sábado, 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. A partida será o penúltimo compromisso da Seleção em 2026.
Na terça-feira, 17 de novembro, a equipe de Ancelotti enfrenta Singapura, também fora de casa, no último jogo do ano.