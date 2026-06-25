Itamaraty confirma morte de dois brasileiros em terremoto na Venezuela

O Ministério de Relações Exteriores (MRE), confirmou nesta quinta-feira, 25, a morte de dois brasileiros após os terremotos registrados na Venezuela, na quarta-feira, 24. O governo brasileiro confirmou o falecimento de uma cidadã e um cidadão em decorrência dos abalos sísmicos que atingiram o território venezuelano.

"O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", disse a pasta, em uma publicação nas redes sociais.

O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas. — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) June 25, 2026

Dois tremores de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram na noite de quarta-feira, 24, em um intervalo inferior a um minuto. Os eventos sísmicos atingiram a região em sequência curta, segundo registros oficiais.Os abalados tiveram epicentros a oeste de Caracas.

Até a última atualização desta reportagem, as autoridades confirmaram 188 mortes e 1.520 feridos. Os números correspondem ao balanço parcial divulgado após os tremores registrados no território venezuelano.

Conversa entre Lula e Delcy Rodríguez

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira, 25, que teve uma conversa por telefone com a presidenta da Venezuela, Delcy Rodríguez, oferecendo ajuda do governo brasileiro.

Esse terremoto é considerado o mais forte registrado no país em mais de um século, segundo dados históricos do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

"Conversei por telefone hoje com a presidenta encarregada da Venezuela Delcy Rodríguez para prestar a solidariedade do governo brasileiro à população venezuelana vitimada pelos terremotos da quarta-feira e definir a melhor forma de prestarmos apoio ao país vizinho", afirmou Lula, em uma publicação nas redes sociais.

Plano brasileiro de apoio à Venezuela

Na publicação, o presidente detalhou como o Brasil vai desempenhar o plano de ajuda emergencial às vítimas na Venezuela. Nesta sexta-feira, 26, o governo vai enviar uma missão humanitária de busca e resgate urbano, em avião KC-390 da FAB, que sairá do Aeroporto de Guarulhos, com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações.

Segundo Lula, os bombeiros levarão consigo nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às pessoas afetadas pelo terremoto.

Para o fim de semana, o governo brasileiro vai fornecer equipamentos para a criação de um hospital de campanha. Lula explicou que, no sábado, uma aeronave vai levar cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias.

"Seguiremos acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos de socorro às vítimas para prestar todo o apoio necessário aos nossos irmãos venezuelanos", disse.

Conversei por telefone hoje com a presidenta encarregada da Venezuela Delcy Rodríguez para prestar a solidariedade do governo brasileiro à população venezuelana vitimada pelos terremotos da quarta-feira e definir a melhor forma de prestarmos apoio ao país vizinho. Vamos enviar,… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Em evento nesta quinta-feira, Lula também afirmou que os ministros estão reunidos em Brasília para discutir o envio de ajuda humanitária para a Venezuela.

"Fizemos uma reunião com vários ministros agora, falei com a presidente Delcy da Venezuela, do carro, para perguntar o que ela precisava que a gente fizesse. Nós estamos reunindo os ministros para mandar tudo que for necessário mandar para Venezuela: água, bombeiro, defesa civil, remédio".