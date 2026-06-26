EUA flexibilizam sanções à Venezuela para permitir ajuda após terremotos

Os Estados Unidos autorizaram uma flexibilização temporária das sanções contra a Venezuela para permitir operações financeiras e comerciais voltadas exclusivamente ao atendimento humanitário após os terremotos que atingiram o país e deixaram mais de 200 mortos.

A medida abre uma exceção pontual ao regime sancionatório vigente e ocorre em meio a um cenário de agravamento da crise humanitária na região.

A decisão do Departamento do Tesouro dos EUA permite transações relacionadas a atividades de socorro até 23 de outubro, desde que vinculadas diretamente à resposta à tragédia. O objetivo é viabilizar o fluxo de recursos e serviços essenciais em meio à destruição provocada pelos tremores.

Exceção pontual ao regime de sanções

Segundo a ordem emitida pelo Tesouro, as operações autorizadas são aquelas que, em condições normais, estariam bloqueadas pelo Regulamento de Sanções contra a Venezuela (VSR), administrado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).

A autorização tem caráter restrito e não representa uma flexibilização ampla do regime de sanções, mantendo o bloqueio de ativos e demais restrições financeiras já impostas a entidades e operações venezuelanas.

O governo americano reforçou ainda que a medida não se aplica a qualquer outra transação que esteja sujeita a diferentes ordens executivas ou dispositivos legais associados ao sistema de sanções.

Resposta humanitária após terremotos devastadores

A flexibilização foi anunciada em meio às operações de emergência após dois terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram a Venezuela com diferença de apenas 39 segundos. Os eventos são considerados os mais graves da história recente do país e agravaram a pressão sobre a infraestrutura local.

Os abalos sísmicos deixaram mais de 200 mortos e provocaram destruição em larga escala, exigindo uma resposta internacional coordenada para atendimento emergencial e reconstrução básica.

Além da autorização para transações específicas, o Departamento de Estado dos EUA anunciou o envio de US$ 100 milhões ao Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), com foco na assistência direta à população afetada.

Sinalização diplomática em meio às sanções

A medida ocorre em um contexto mais amplo de ajustes pontuais na política de sanções dos EUA em relação à Venezuela. Nos últimos meses, Washington já havia autorizado licenças específicas relacionadas à exploração e comercialização de petróleo, indicando uma abordagem mais flexível em áreas estratégicas.

Mesmo com as exceções humanitárias, o núcleo do regime de sanções permanece ativo, preservando restrições financeiras e comerciais consideradas centrais na pressão dos Estados Unidos sobre o governo venezuelano.

Desde a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em janeiro, segundo o histórico recente citado, os EUA vêm calibrando autorizações pontuais que permitem atividades específicas sob supervisão do OFAC, sem alterar a estrutura principal das restrições.

*Com EFE