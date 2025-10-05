Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Netanyahu envia delegação ao Egito nesta segunda para negociar plano de Gaza

Segundo uma fonte de segurança egípcia, o chefe negociador do grupo islâmico palestino Hamas, Khalil al-Hayya, chegaria hoje ao Cairo

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 16h19.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou neste domingo, 5, a partida de uma delegação, na segunda-feira, 6, para o Egito, chefiada pelo ministro de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, para negociar o cessar-fogo em Gaza.

"A delegação partirá amanhã para as negociações que serão realizadas em Sharm el-Sheikh, Egito", disse o escritório do premiê em um comunicado.

Por sua vez, segundo confirmou à Agência EFE uma fonte de segurança egípcia, o chefe negociador do grupo islâmico palestino Hamas, Khalil al-Hayya, chegaria hoje ao Cairo, vindo de Doha, junto com o resto de sua delegação negociadora — em 9 de setembro.

O informante, que pediu anonimato, indicou que também participarão no Egito uma delegação americana liderada pelo enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, bem como altos negociadores de Egito e Catar, a fim de abordar os "mecanismos e detalhes" para implementar a primeira fase da proposta do presidente dos Estados Unidos.

A fonte destacou que nessas negociações "a delegação israelense entregará aos mediadores mapas da primeira fase da retirada de suas tropas de Gaza", abrindo caminho para a libertação dos reféns.

Os prazos para a retirada das tropas israelenses e os locais onde as Forças de Defesa de Israel (FDI) manterão presença após sua saída continuam sendo pontos de atrito nas conversas entre as partes.

De Gaza, o chefe do Estado-Maior do Exército, Eyal Zamir, assegurou hoje a soldados, durante um exercício militar no corredor de Netzarim – ao sul da cidade de Gaza –, que as tropas devem estar prontas para qualquer imprevisto, apesar das negociações.

"Devemos nos manter alertas e prontos para a defesa, e estar preparados para reiniciar o combate a qualquer momento", declarou Zamir, que acrescentou que, mesmo que se chegue a um acordo, as tropas manterão "o controle operacional sobre as áreas avançadas, o que permitirá plena liberdade operacional e a capacidade de retornar a qualquer lugar".

Ontem, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que Israel havia concordado com uma "linha de retirada inicial" para a qual as tropas em Gaza se recolheriam, e que a compartilhou com o Hamas, conclamando o grupo palestino a aceitá-la.

O plano de 20 pontos do republicano propõe o fim imediato da guerra, a libertação dos reféns do Hamas e a formação de um governo de transição para Gaza, supervisionado por Trump e pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

A proposta também contempla a desmilitarização da Faixa de Gaza e a possibilidade de negociar, no futuro, um Estado palestino, algo descartado, no entanto, pelo premiê israelense.

Acompanhe tudo sobre:Faixa de GazaIsraelBenjamin Netanyahu

Mais de Mundo

Governo Trump declara cidades dos Estados Unidos como zona de guerra

Marco Rubio se diz otimista sobre negociações para libertar reféns em Gaza

Trump autoriza envio de soldados a Chicago após juíza bloquear mobilização em Portland

EUA acusa Cuba de enviar 5 mil soldados para reforçar tropas russas na Ucrânia, diz Reuters

Mais na Exame

Brasil

Calor e seca colocam quase todo o Estado de São Paulo em emergência por risco de incêndios

Mundo

Governo Trump declara cidades dos Estados Unidos como zona de guerra

Negócios

Ela começou como vendedora. Hoje, transforma a gestão de pequenas farmácias — e fatura R$ 1,3 bilhão

Mercado Imobiliário

Vivo há 28 anos com uma pessoa, mas ela tem uma segunda família. Como fica o nosso imóvel?