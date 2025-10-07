Hamas propõe lista de demandas para fechar acordo de paz com Israel

Vista da cidade de Sharm el-Sheikh, onde delegações de Hamas e Israel debatem um acordo de paz (AFP)
Repórter de macroeconomia
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14h28.
O grupo palestino Hamas divulgou nesta terça-feira, 7, uma lista de demandas para fechar um acordo de paz com Israel e colocar fim a um conflito que completa 2 anos exatamente neste dia 7 de outubro.
A lista do Hamas, fornecida pelo porta-voz Fawzi Barhoum ao site da Al-Jazeera, inclui os seguintes termos
Parte dos pedidos já havia sido contemplada no plano de paz anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelo premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, na semana passada.
Na sexta-feira passada, dia 3, o Hamas respondeu que aceitaria negociar o plano, após um ultimato de Trump. As negociações com Israel estão sendo realizadas no Egito.
Segundo a emissora egípcia Al Qahera News, o Hamas pediu mais garantias antes de fechar o acordo.
"O Hamas pede esclarecimentos sobre os mecanismos e procedimentos necessários para implementar o plano de Trump, bem como garantias de que Israel não retomará sua agressão contra Gaza", disse uma fonte de alto escalão, próxima aos serviços de inteligência egípcios, à emissora egípcia sob condição de anonimato.
A fonte disse que o Hamas está disposto a "entregar todos os reféns e prisioneiros, vivos e mortos", caso um acordo seja alcançado nas negociações indiretas entre o movimento palestino e Israel, que acontecem desde segunda-feira na cidade turística egípcia de Sharm el-Sheikh, no sul do Sinai.
Delegações do Qatar, da Turquia e dos Estados Unidos estão na cidade para participar de reuniões para a implementação do plano de Trump, segundo a Al Qahera News, que acrescentou que já começaram as discussões sobre a lista de prisioneiros palestinos que Israel deve libertar assim que os reféns forem soltos.
Enquanto isso, uma fonte do setor de segurança egípcio, envolvida nas negociações, disse à agência EFE, sob condição de anonimato, que as negociações continuam "sem mudanças substanciais nas posições das delegações de Israel e do Hamas".
Ele acrescentou que o grupo palestino está comprometido em obter garantias de que Israel não retornará à guerra após a entrega dos reféns e exige o fim total da guerra na Faixa de Gaza antes que as libertações possam ocorrer.
Na primeira fase das negociações, que começaram na segunda-feira, as partes tentam chegar a um acordo sobre os mecanismos e detalhes de uma trégua temporária que permita a libertação dos 48 reféns, vivos e mortos, mantidos pelo Hamas em troca da libertação de centenas de palestinos por Israel, conforme proposto por Trump.
Segundo a agência EFE, o grupo teria concordado nesta terça-feira em entregar suas armas a um comitê egípcio-palestino, mas se recusaria categoricamente a ceder a administração da Faixa de Gaza a um comitê internacional de transição. A EFE conversou com uma fonte palestina familiarizada com as negociações.
De acordo com a fonte, que pediu anonimato, o movimento aceitou a entrada na Faixa de Gaza das forças de segurança palestinas, que estão sendo treinadas no Egito e na Jordânia. No entanto, o grupo rejeitaria a presença de Tony Blair (ex-primeiro-ministro britânico) como governador de Gaza, mas aceitaria que ele assuma um papel de monitoramento remoto.
Ainda segundo a fonte ouvida pela EFE, o Hamas não aceita a ideia de criar um comitê internacional de transição, e propôs que uma delegação do Hamas, chefiada por Jalil al-Haya, lide com as negociações com Israel, enquanto uma segunda equipe do movimento negociaria com a Autoridade Nacional Palestina para entregar a administração da Faixa de Gaza a um comitê administrativo afiliado ao governo palestino.
Israelenses e palestinos vivem um confronto há décadas. Israel foi criado, no fim dos anos 1940, sobre terras que os palestinos ocupavam anteriormente, após a ONU propor a fundação de dois países na região, um para os judeus e outro para os palestinos.
No entanto, nenhum dos lados concordou com a divisão feita em 1947. Os palestinos tentaram invadir o território dado a Israel, mas foram expulsos, dando origem a um conflito que dura até hoje. Nas décadas seguintes, Israel conquistou outras áreas e reduziu o espaço dos palestinos a dois blocos, um na Cisjordânia e outro na Faixa de Gaza.
A fase atual do confronto começou em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas, grupo que controla Gaza, fez um ataque ao território israelense, que matou 1.219 pessoas e sequestrou 251. Em seguida, Israel invadiu Gaza para buscar os reféns e acabar com o poder de ataque do Hamas.
Mais de 66.000 pessoas foram mortas em Gaza desde o início da guerra, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Os dados são questionados por Israel e seus aliados, mas considerados confiáveis pela ONU.