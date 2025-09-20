Hamas estima que um milhão de pessoas se aglomeram no sul de Gaza

O governo do Hamas em Gaza estimou neste sábado que em torno de um milhão de pessoas se aglomeram em Mawasi e Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, para onde as Forças de Defesa de Israel (FDI) direcionaram as saídas forçadas de todo o enclave palestino, especialmente da Cidade de Gaza.

"Atualmente, [a área] abriga aproximadamente um milhão de pessoas", afirmou o governo de Gaza em um comunicado sobre a região de Al-Mawasi, que inclui a área costeira a oeste de Khan Yunis e a noroeste de Rafah.

Enquanto isso, o governo afirma que cerca de 900 mil habitantes de Gaza ainda permanecem na capital.

As Nações Unidas continuam calculando o número de deslocados nos acampamentos do sul, disse à Agência EFE, ontem, uma porta-voz de seu Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

A população da Faixa se refere comumente como Mawasi a toda a faixa costeira onde os refugiados se aglomeram, tanto a área de Mawasi em si quanto as praias de Khan Yunis, um pouco mais ao norte, e as de Deir al-Balah, já no centro do enclave.

O governo denunciou que, embora Israel tenha classificado as praias entre Mawasi e Khan Yunis como uma "zona humanitária", bombardeou-as em mais de 110 ocasiões, resultando na morte de cerca de 2 mil pessoas por ataques israelenses.

Ontem, um bombardeio das FDI contra uma tenda em Mawasi matou duas crianças de 10 e 6 anos, confirmou à EFE o chefe de pediatria do Hospital Nasser (que recebeu os corpos), Ahmed Al Farra.

"Essas áreas carecem completamente de itens de primeira necessidade. Não há hospitais, infraestrutura nem serviços essenciais como água, alimentos, abrigo, eletricidade ou educação, o que torna a vida ali quase impossível", detalha o comunicado.

As forças israelenses designaram as praias de Al-Mawasi e Khan Yunis como "zona humanitária", que, no entanto, já estavam superlotadas de refugiados há meses.

Muitos habitantes de Gaza denunciaram não conseguir encontrar espaço para montar suas tendas neste local, razão pela qual Israel também designou a costa de Deir al-Balah como uma "zona segura" (mas não humanitária) para a qual a população poderia se deslocar.

Em junho, a ONU estimava que havia mais de 425 mil palestinos deslocados em Mawasi. A área mede cerca de 14 quilômetros de comprimento por um de largura. Segundo as Nações Unidas, a densidade populacional na época era de aproximadamente 47,7 mil pessoas por quilômetro quadrado.

"Antes da guerra, Gaza já era uma das áreas mais densamente povoadas do mundo, com cerca de 5,5 mil pessoas por quilômetro quadrado", aponta um relatório das Nações Unidas publicado em 30 de junho.

Agora, as FDI bombardeiam intensamente a cidade de Gaza e expande uma operação terrestre com a qual pretende deslocar sua população para o sul.

Uma comissão independente da ONU, relatores de direitos humanos, ONGs e um número crescente de países qualificam a ofensiva militar israelense contra a Faixa de Gaza como genocídio, na qual já morreram mais de 65,2 mil palestinos, entre eles mais de 19 mil crianças.