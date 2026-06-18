Israel diz que manterá tropas no sul do Líbano apesar de acordo entre EUA e Irã

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram nesta quinta-feira, 18, que manterão sua presença militar no sul do Líbano, apesar do memorando de entendimento assinado entre Estados Unidos e Irã prever a preservação da integridade territorial e da soberania libanesa.

Segundo um oficial israelense, as tropas continuarão posicionadas na chamada "zona de segurança" por razões operacionais e para proteger comunidades no norte de Israel.

"As FDI continuarão mantendo sua presença na Zona de Segurança, devido a necessidades operacionais, para eliminar ameaças a seus militares e estabelecer uma defesa efetiva para as comunidades do norte", declarou.

Israel considera como "zona de segurança" a faixa de território ocupada desde 2 de março no sul do Líbano, que se estende por até 10 quilômetros além da fronteira.

O militar afirmou ainda que as forças israelenses continuarão atacando ameaças identificadas fora desse perímetro.

"Outras medidas ainda estão sendo discutidas no âmbito das negociações diretas entre Israel e Líbano. Os representantes voltarão a se reunir na próxima semana", acrescentou.

As FDI divulgaram um mapa indicando a área sob ocupação. Segundo o documento, a zona controlada por Israel ultrapassa o rio Litani e alcança regiões próximas à cidade de Nabatieh, uma das mais importantes do sul do Líbano.

Irã condiciona acordo de paz à retirada israelense do território libanês

O governo do Irã afirmou que o memorando de entendimento assinado com os Estados Unidos perderá a validade caso Israel mantenha presença militar no sul do Líbano.

A declaração foi feita pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, em entrevista publicada nesta quinta-feira, 18, pelo jornal libanês Al Akhbar.

Segundo Baghaei, o acordo firmado digitalmente pelos presidentes Donald Trump e Masoud Pezeshkian inclui compromissos relacionados à soberania e à integridade territorial do Líbano.

Na interpretação de Teerã, isso exige não apenas o cessar-fogo, mas também a retirada completa das tropas israelenses do território libanês.

"Enquanto a ocupação continuar, pode-se dizer que a guerra continua em curso e não terminou em sua essência", afirmou.

Acordo prevê respeito à soberania do Líbano

O memorando assinado por Estados Unidos e Irã estabelece o "cessar imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano".

O texto também prevê o compromisso das partes de garantir a integridade territorial e a soberania libanesa, segundo informações divulgadas pela Casa Branca.

Apesar disso, os confrontos não cessaram completamente. Horas após a assinatura do acordo, um ataque com drone israelense na localidade de Arnoun matou uma pessoa e deixou outra gravemente ferida, segundo a agência estatal libanesa ANN.

Desde a intensificação das hostilidades entre Israel e Hezbollah, em março, cerca de 3.800 pessoas morreram em ataques israelenses no Líbano, segundo dados citados pela imprensa local.

Do lado israelense, dois civis morreram em ataques do Hezbollah contra o norte do país. A ofensiva terrestre e aérea contra o Líbano também resultou na morte de 31 militares israelenses, incluindo ao menos um caso de fogo amigo.

*Com EFE