Israel corta relações com o Secretário Geral da ONU

O embaixador israelense na Organização das Nações Unidas (ONU), Danny Danon, anunciou nesta quinta-feira, 28, que o país irá suspender as relações com o Secretário-Geral do órgão, António Guterres.

Segundo Danon, é "um absurdo" que Israel tenha sido incluído em uma "lista negra" por acusações de violência sexual em zonas de guerra.

"Chega, secretário-geral", disse o embaixador Danny Danon em um vídeo publicado no X.

"A ONU incluiu Israel em uma lista negra de perpetradores de violência sexual em conflitos. Estamos fartos das mentiras do Secretário-Geral. Equiparar o Estado democrático de Israel a terroristas do Hamas é um novo patamar de baixaria. Israel protege seus cidadãos enquanto o Hamas massacra, estupra e sequestra."

The UN added Israel to a blacklist of perpetrators of sexual violence in conflict. We are done with the Secretary-General's lies. Equating the democratic State of Israel with Hamas terrorists is a new low. Israel protects its citizens while Hamas massacres, rapes, and kidnaps. pic.twitter.com/TzvsGcA5Wh — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 28, 2026

Matéria em atualização