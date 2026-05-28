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Israel corta relações com o Secretário Geral da ONU

Segundo emabaixador israelense, a acusação do órgão de uma ligação do país com crimes sexuais em zonas de guerra é um 'absurdo'

Netanyahu e Guterres, em 2017: Israel corta relações com o Secretário-Geral da ONU, segundo embaixador (Heidi Levine/Reuters)

Netanyahu e Guterres, em 2017: Israel corta relações com o Secretário-Geral da ONU, segundo embaixador (Heidi Levine/Reuters)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de maio de 2026 às 11h14.

O embaixador israelense na Organização das Nações Unidas (ONU), Danny Danon, anunciou nesta quinta-feira, 28, que o país irá suspender as relações com o Secretário-Geral do órgão, António Guterres.

Segundo Danon, é "um absurdo" que Israel tenha sido incluído em uma "lista negra" por acusações de violência sexual em zonas de guerra.

"Chega, secretário-geral", disse o embaixador Danny Danon em um vídeo publicado no X.

"A ONU incluiu Israel em uma lista negra de perpetradores de violência sexual em conflitos. Estamos fartos das mentiras do Secretário-Geral. Equiparar o Estado democrático de Israel a terroristas do Hamas é um novo patamar de baixaria. Israel protege seus cidadãos enquanto o Hamas massacra, estupra e sequestra."

Matéria em atualização

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