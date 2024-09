Israel avisa aos EUA que fará 'invasão limitada' do Líbano, diz jornal

O governo de Israel avisou aos Estados Unidos que planeja uma "operação de campo limitada" no Líbano, que pode começar a qualquer momento, segundo revelou o jornal The Washington Post.

Israel disse ainda que a operação seria menor do que a invasão do Líbano em 2006, a última vez em que houve uma guerra envolvendo os dois países.

O exército de Israel faz uma grande operação desde a semana passada contra o Hezbollah. A ação começou com uma explosão coordenada de pagers e rádios de comunicação usados pelo grupo e avançou para bombardeios quase diários.

No sábado, um destes ataques matou Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah. Quase toda a cadeia de comando do grupo foi dizimada nos últimos dias, o que tem dificultado a resposta do grupo.

O Hezbollah e Israel vivem uma situação de conflito desde os anos 1980. O grupo armado foi criado para lutar contra a ocupação israelense do Líbano, que durou até 2000.

1 /12 Fumaça após ataque em Marjayoun, Líbano, perto da fronteira (Fumaça após ataque em Marjayoun, Líbano, perto da fronteira)

2 /12 Fumaça após ataque no vale do Bekaa, em 23 de setembro de 2024 (Fumaça após ataque no vale do Bekaa, em 23 de setembro de 2024)

3 /12 Fumaça após ataque no vale do Bekaa, em 23 de setembro de 2024 (Fumaça após ataque no vale do Bekaa, em 23 de setembro de 2024)

4 /12 Fumaça após ataque em Zaita, no Líbano, em 23 de setembro de 2024 (Fumaça após ataque em Zaita, no Líbano, em 23 de setembro de 2024)

5 /12 Bandeira de Israel em área atacada pelo Hezbollah no distrito de Haifa, em 22 de setembro (Bandeira de Israel em área atacada pelo Hezbollah no distrito de Haifa, em 22 de setembro)

6 /12 Ataque aéreo de Israel em região perto da fronteira com o Líbano (Ataque aéreo de Israel em região perto da fronteira com o Líbano)

7 /12 Área bombardeada por Israel em Beirute, no Líbano (LEBANON-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT)

8 /12 Moradores evacuam área sob ataque no Sul do Líbano, na segunda, 23 de outubro (Moradores evacuam área sob ataque no Sul do Líbano, na segunda, 23 de outubro)

9 /12 Naim Qassem, vice-secretário-geral do Hezbollah, discursa durante funeral de Ibrahim Aqil, líder do grupo, em Beirute, em 22 de setembro de 2024 (Naim Qassem, vice-secretário-geral do Hezbollah, discursa durante funeral de Ibrahim Aqil, líder do grupo, em Beirute, em 22 de setembro de 2024)

10 /12 Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, durante discurso na TV (LEBANON-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT-HEZBOLLAH)

11 /12 Fumaça após ataque no vale do Bekaa, no Líbano, em 23 de setembro de 2024 (LEBANON-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT)

12/12 Ondas de fumaça saem do local de um ataque aéreo israelense na vila de Khiam, no sul do Líbano, em 23 de setembro de 2024. Os militares israelenses em 23 de setembro disseram às pessoas no Líbano para se afastarem dos alvos do Hezbollah e prometeram realizar ataques mais "extensos e precisos" contra o grupo apoiado pelo Irã (LEBANON-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT)

Em outubro do ano passado, o Hezbollah passou a fazer ataques com mísseis a Israel, como represália pela invasão de Israel da Faixa de Gaza, após o grupo palestino Hamas fazer um ataque contra Israel. Com isso, mais de 60 mil israelenses no norte do país tiveram de deixar suas casas.

A operação atual de Israel contra o Hezbollah diz ter como objetivos permitir que essas pessoas desalojadas retornem para suas casas.

O cenário de invasão de Israel ao Líbano

Uma invasão do Líbano pode aumentar a gravidade da crise e atrair outros países para o conflito. O Hezbollah tem apoio do Irã, que prometeu uma resposta firme após os ataques, mas ainda não realizou ações de peso. Caso ocorra uma invasão israelense, a principal questão é o que fazer depois.

Israel poderia tentar criar uma zona de proteção na fronteira, com um território sob controle de suas forças militares, para impedir uma reorganização do Hezbollah e ataques ao território de Israel.

No entanto, essa ocupação poderia levar décadas, como já ocorreu no passado. O Hezbollah foi criado nos anos 1980 justamente com o objetivo de expulsar a ocupação israelense do sul do Líbano, que só deixaria o país em 2000.