Israel vem intensificando seus ataques no Líbano nos últimos dias. As ações recentes mataram líderes históricos do grupo Hezbollah, como Hassan Nasrallah, e dirigentes importantes do Hamas e da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP). Em meio a isso, há a ameaça de que as forças israelenses possam invadir o território libanês, o que aumentaria a escalada das tensões.

A morte de Nasrallah, figura central do grupo apoiado pelo Irã, intensificou as tensões entre Israel e o Hezbollah, gerando preocupações de uma escalada ainda maior do conflito, com a possibilidade de envolvimento direto do Irã e dos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, um ataque israelense atingiu a cidade de Tiro, no sul do Líbano, matando o líder do Hamas, Fateh Sherif Abu el-Amin, juntamente com sua esposa e os dois filhos. O ataque ocorreu em um campo de refugiados, onde o grupo mantém operações na região.

1 /5 (Domo de Ferro de Israel abate 50 foguetes do Hezbollah; escalada de ataques preocupa autoridades)

2 /5 (Foguetes lançados pelo Hezbollah são interceptados pelo sistema Domo de Ferro, de Israel)

3 /5 (Sistema C-Dome em alto mar)

4 /5 (Decolagem de um míssil do Arrow 3)

5/5 (Sistema de defesa aérea Patriot durante um treinamento nos arredores de Constanta, na Romênia)

Histórico de invasões

Israel já tem um histórico de ataques e invasões contra o Líbano (a Síria, com bastante influência no país, também participou dos confrontos).

As tensões entre os dois países atingiram o pico em 1978, com a Guerra Civil Libanesa. Como resposta aos ataques palestinos lançados a partir do Líbano, Israel invadiu o vizinho.

Esta invasão levou ao envio de forças de paz das Nações Unidas para o sul do Líbano. Israel invadiu o Líbano novamente em 1982 e, em aliança com as Forças Libanesas Cristãs, expulsou a Organização para a Libertação da Palestina.

No ano seguinte, os dois países assinaram um acordo para estabelecer relações bilaterais, mas o processo de aproximação foi interrompido após o ganho de território por parte de milícias xiitas e drusas em 1984.

Israel, assim, se retirou da maior parte do Líbano em 1985, mas ainda teve o controle de uma zona de segurança de 19 quilômetros. No mesmo ano, o Hezbollah, grupo xiita patrocinado pelo Irã, convocou uma luta contra ocupação israelense no sul do Líbano.

Em 1993 e 1996, Israel lançou duas grandes operações no sul do Líbano. A luta contra o Hezbollah enfraqueceu as posições israelenses, que foram obrigadas, em 2000, a se retirarem para seu lado da fronteira designada pela ONU.

Com o discurso contra a ocupação israelense da fazendas de Shebaa, o Hezbollah seguiu com ataques até 2006. Naquele ano, a captura de dois soldados israelenses pelo grupo xiita deu início à Guerra do Líbano. As hostilidades duraram de julho a agosto, e foram oficialmente encerradas em 8 de setembro, com o cessar-fogo exigindo o desarmamento do Hezbollah e o respeito à integridade territorial e à soberania do Líbano por Israel.

Em que ponto estamos neste momento?

Após a guerra de 2006, a situação ficou relativamente calma, apesar de ambos os lados violarem os acordos de cessar-fogo. A guerra Israel-Hamas, a partir de outubro de 2023, desencadeou um novo conflito Israel-Hezbollah, começando um dia após o ataque liderado pelo grupo palestino.

O conflito consistiu inicialmente em ataques aéreos e bombardeios, mas neste ano as ações fugiram da escala de qualquer previsão - como o ataque aéreo israelense ao consulado iraniano em Damasco, em abril, e os assassinatos de Fuad Shukr e Ismail Haniyeh em julho.

Em setembro, a explosão em série de pagers e walkie talkies libaneses elevou a tensão entre os dois países, com ataques aéreos israelenses matando pelo menos 569 e provocando uma evacuação em massa do sul do Líbano. Esta foi a maior perda de vidas relacionada ao conflito em um único dia no Líbano desde 2006.

Não há um dado independente sobre o número de vítimas até aqui no confronto. Segundo algumas estimativas, mais de 190 civis israelenses foram mortos. Do lado libanês, seriam de 15 mil a 20 mil mortos, sendo a maioria civis.