Israel amplia ofensiva em Beirute e diz ter atingido chefes iranianos

Israel afirmou neste domingo, 8, ter atingido comandantes da Força Quds, braço de elite da Guarda Revolucionária do Irã, em um ataque com drone dentro dos limites de Beirute, ampliando a ofensiva para o coração da capital libanesa após dias de bombardeios no país. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, quatro pessoas morreram na ação, que ocorreu no bairro de Raouche, na orla da cidade.

Segundo a Reuters, o ataque foi o primeiro dentro da capital libanesa desde a retomada das hostilidades entre Israel e o Hezbollah, grupo armado apoiado por Teerã, na semana passada.

Em comunicado, os militares israelenses disseram ter mirado “os principais comandantes” do corpo libanês da Força Quds, mas não divulgaram nomes. Segundo a versão israelense, os alvos atuavam para promover ataques contra Israel e seus civis, ao mesmo tempo em que operavam para o IRGC, sigla em inglês da Guarda Revolucionária do Irã.

Uma fonte militar israelense afirmou que o alvo eram cinco integrantes graduados da Força Quds, entre eles responsáveis por inteligência e finanças. O Ministério da Saúde libanês informou que o total de mortos no país chegou a 394, incluindo ao menos 83 crianças e 42 mulheres, sem diferenciar civis de combatentes.

No mesmo dia, Israel anunciou a morte de dois soldados no sul do Líbano, as primeiras baixas declaradas por seu Exército desde o início da nova fase do confronto. Em um briefing online, o porta-voz Nadav Shoshani disse que as forças israelenses mataram cerca de 200 militantes do Hezbollah até agora. O grupo libanês não divulgou um balanço próprio de combatentes mortos.