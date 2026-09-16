EUA dizem que Brasil falha no combate ao PCC e CV e citam 'centro global da cocaína'

RESUMO | Os Estados Unidos acusaram o Brasil de não adotar medidas suficientes contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), classificados pelo governo americano como organizações terroristas. Segundo documento do Departamento de Estado enviado ao Congresso, as facções transformaram o Brasil em um centro do fluxo global de cocaína.

Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV). governo dos Estados Unidos acusou o Brasil de não agir de forma suficiente contra as facções Em um documento divulgado pelo Departamento de Estado nesta quarta-feira, 16, o governo de Donald Trump afirma ainda que o Brasil se tornou um centro para o fluxo global de cocaína.

Segundo o relatório, as duas facções, classificadas pelos Estados Unidos como organizações terroristas estrangeiras, representam uma ameaça crescente à paz e à segurança internacional.

"O governo do Brasil falhou em confrontar as organizações terroristas estrangeiras designadas Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, que transformaram o Brasil em um centro para o fluxo global de cocaína", diz o relatório enviado ao Congresso americano.

O texto afirma ainda que o governo brasileiro precisa adotar "medidas agressivas" para enfrentar e derrotar as organizações antes que elas ampliem sua atuação.

O documento ainda cita Afeganistão, Bahamas, Belize, Bolívia, Birmânia, China, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Índia, Jamaica, Laos, México, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Peru e Venezuela.

Segundo o documento, a inclusão dos países ocorre com base no Ato de Emergência Estrangeira de 1961, que considera uma combinação de fatores geográficos, comerciais e econômicos relacionados à produção ou ao trânsito de drogas e de componentes utilizados na fabricação de entorpecentes.

A classificação, no entanto, não impede que governos desses países adotem medidas de combate ao tráfico de drogas.

A declaração presidencial é referente ao ano fiscal de 2027 e faz parte de um processo pelo qual a Casa Branca informa o Congresso sobre a identificação desses países e solicita a autorização de recursos destinados a ações específicas — neste caso, iniciativas de combate ao tráfico de drogas.