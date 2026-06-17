Trump diz ser 'o chefe' ao chegar para reunião no G7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump arrancou risadas dos líderes do G7 nesta quarta-feira, 17, ao chegar por último a uma sessão de trabalho da cúpula realizada em Évian, na França. Ao entrar na sala, onde chefes de Estado e de governo já estavam sentados, Trump afirmou em inglês: “I am the boss” (“Eu sou o chefe”).

A reunião discutia estratégias para estimular o crescimento econômico global e contava com a presença de líderes do grupo e de países convidados, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Após a declaração, Trump se sentou ao lado do anfitrião da cúpula, o presidente francês Emmanuel Macron. Os dois trocaram cumprimentos e apertaram as mãos antes do início dos trabalhos.

Em outro momento, o presidente americano também brincou com a temperatura do ambiente e reclamou que a sala estava “quente demais”, arrancando novas reações dos presentes.

Líderes buscam aproximação com Trump

Desde o início da cúpula, Trump tem adotado um tom mais conciliador do que em encontros multilaterais anteriores. Conhecido por críticas a organismos internacionais e por divergências em reuniões do G7 durante seu primeiro mandato, o republicano participou das negociações e aceitou apoiar uma declaração conjunta sobre a guerra na Ucrânia.

O documento também menciona o acordo firmado entre Estados Unidos e Irã para reduzir tensões no Oriente Médio e elogia a atuação do presidente americano nas negociações.

Durante a cúpula, o chanceler alemão Friedrich Merz presenteou Trump com uma camisa da seleção alemã de futebol estampada com o sobrenome do presidente e o número 47, referência ao fato de ele ser o 47º presidente dos Estados Unidos.

Trump também aceitou um convite de Macron para permanecer na França após o encerramento dos trabalhos e participar de um jantar no histórico Palace of Versailles.

*Com AFP