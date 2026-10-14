Houthis ameaçam novos ataques à Arábia Saudita após atingir sede de petroleira estatal

Sede da Aramco, petroleira estatal saudita, é atingida por ataques houthis em meio à escalação do conflito no Iêmen (@nicoaugustin/Reuters)
Repórter
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15h19.
Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, prometeram intensificar os ataques contra aeroportos e instalações petrolíferas da Arábia Saudita após uma ofensiva contra a sede da estatal Saudi Aramco, na cidade de Dhahran, nesta terça-feira, 13.
Segundo informações apuradas tanto pelo Financial Times quanto pela Reuters, o ataque provocou danos extensos em vários andares do edifício administrativo da companhia, embora o Ministério da Energia saudita tenha informado que houve apenas um incêndio localizado. Não foram registrados mortos nem feridos dentro do prédio.
O complexo atingido abriga setores fundamentais para o funcionamento da Aramco, segundo a CNN, incluindo o departamento responsável pelo planejamento e programação do fornecimento de petróleo, além de escritórios da direção executiva e dos setores financeiro e jurídico. Fontes ouvidas pela Reuters dizem que as operações da companhia continuaram normalmente, com funcionários trabalhando de casa.
Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 14, os houthis reivindicaram ataques com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones contra a sede da Aramco em Dhahran, o aeroporto internacional de Riad e uma refinaria da empresa na capital saudita. O grupo afirmou que continuará alvejando aeroportos e instalações energéticas no país e classificou esses locais como “alvos legítimos”, recomendando que trabalhadores, civis e empresas internacionais de navegação se mantenham afastados.
As forças da coalizão liderada pela Arábia Saudita, por sua vez, afirmaram ter interceptado mísseis balísticos dirigidos a Riad e a outras localidades do país. Segundo a CNN, três mísseis de cruzeiro e dois drones que visavam a região da capital e o sul do país também foram interceptados. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas por destroços das interceptações, segundo autoridades sauditas.
A ofensiva contra a Aramco ocorre após uma série de ataques houthis ao Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad. No sábado, 10, uma dessas investidas matou 13 pessoas e deixou mais de 300 feridas, no episódio mais letal contra a Arábia Saudita em mais de uma década. O aeroporto foi atacado quatro vezes em meio à escalada recente e, segundo a Reuters, permanecerá fechado até 17 de outubro. Companhias aéreas cancelaram voos para o país, enquanto os Estados Unidos, o Reino Unido, a Espanha e o Canadá emitiram alertas sobre o uso do aeroporto. O Departamento de Estado americano também ampliou as restrições ao deslocamento de funcionários do governo no país.
A resposta saudita incluiu ataques contra instalações sob controle dos rebeldes no Iêmen. Na terça-feira, a coalizão liderada por Riad anunciou uma operação contra um depósito de combustível da Yemen Petroleum Company, localizado nos arredores de Sanaa, capital controlada pelos houthis. Os sauditas afirmaram que o local era utilizado para abastecer o arsenal de mísseis e drones empregados contra aeroportos, infraestrutura energética e embarcações comerciais no Mar Vermelho. O governo saudita havia orientado os civis a deixarem a região antes da ofensiva.
Os houthis contestaram a justificativa e afirmaram que o depósito não armazenava produtos petrolíferos. Segundo o grupo, os ataques mataram dois civis e feriram outros dois, informações que os veículos não puderam verificar de forma independente. A troca de ofensivas evidencia a ampliação da disputa para além dos alvos militares, com instalações de energia e áreas civis expostas aos confrontos.
A escalada também afeta os interesses econômicos da Arábia Saudita. O ataque à Aramco ocorreu durante o Congresso Mundial do Petróleo, realizado em Riad, quando executivos de grandes companhias internacionais deveriam participar de discussões sobre o setor. Segundo o Financial Times, dirigentes da ExxonMobil, Chevron, Shell, BP e TotalEnergies desistiram de comparecer devido à deterioração das condições de segurança. Executivos da Siemens Energy, da Baker Hughes e da SLB estavam entre os participantes previstos para o evento.
Os riscos para o mercado energético vão além da Península Arábica. Na quarta-feira, o petróleo Brent, referência internacional, subiu 0,5%, para US$ 106,22 por barril. O Financial Times relacionou a alta às tensões crescentes no Oriente Médio e aos ataques à navegação no Estreito de Ormuz, por onde passa uma parte significativa do comércio mundial de petróleo.
Na noite de terça-feira, pelo menos quatro embarcações foram atingidas na região: um navio-tanque de produtos petrolíferos, de propriedade de uma empresa de Dubai, e três porta-contêineres, administrados pela GFS Management, também sediada em Dubai. Um deles, o GFS Pride, afundou em águas de Omã, segundo analistas de segurança marítima ouvidos pelo jornal.
Os ataques em Ormuz fazem parte da escalada envolvendo o Irã e o conflito com os Estados Unidos e Israel, e não devem ser confundidos com as ofensivas dos houthis contra a Arábia Saudita. Teerã afirma que o estreito permanece fechado, e autoridades militares iranianas reivindicam controle sobre a passagem marítima, o Golfo e o Mar de Omã, embora dados de navegação indiquem que as exportações de petróleo continuam a transitar pela região. A ampliação da área de atuação dos ataques e das ameaças contra embarcações aumenta a incerteza para transportadores e para os mercados internacionais.
O presidente americano Donald Trump afirmou ter conversado com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, sobre as ofensivas. Em publicação na rede Truth Social, Trump acusou os houthis de agir provavelmente sob ordens do Irã e sugeriu que o objetivo seria elevar os preços do petróleo antes das eleições americanas. O governo saudita, por sua vez, declarou que o grupo enfrentará consequências pelos ataques a aeroportos e cidades do reino.
A crise atual está ligada à retomada da guerra civil no Iêmen. A Arábia Saudita interveio no conflito em 2015, após os houthis tomarem Sanaa, para apoiar o governo internacionalmente reconhecido. Uma trégua mediada pela Organização das Nações Unidas em 2022 manteve uma paz frágil até a escalada deste ano. O cenário se deteriorou com a retomada da campanha militar saudita em apoio às forças governistas, que buscam recuperar áreas estratégicas da costa do Mar Vermelho. Os houthis avançaram em direção ao estreito de Bab el-Mandeb, passagem fundamental para o tráfego marítimo entre o Mar Vermelho e o Golfo de Áden.
Além dos riscos à navegação e à infraestrutura energética, o recrudescimento dos combates aprofunda a crise humanitária no Iêmen. Em comunicado divulgado na quarta-feira, o Programa Mundial de Alimentos (PMA), agência da ONU, informou que cerca de 800 mil pessoas perderam acesso à assistência humanitária vital devido ao deslocamento das linhas de frente, ao bloqueio de estradas e à insegurança. Na cidade de Taiz, cercada por combatentes houthis, mais de 600 mil pessoas não conseguem receber ajuda, incluindo mais de 200 mil mulheres e crianças.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha também alertou que hospitais em Taiz, Marib e em áreas próximas à costa do Mar Vermelho estão sobrecarregados pelo aumento do número de vítimas dos combates e enfrentam escassez de materiais médicos. A expansão das ofensivas, portanto, ameaça não apenas os interesses econômicos sauditas e o abastecimento internacional de energia, mas também a população de um país que já enfrenta uma das crises humanitárias mais graves do mundo.