Ibovespa cai após Senado aprovar fim da escala 6x1 e pesquisas mais acirradas

B3: Petrobras avança, mas não impede queda do Ibovespa. (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Invest
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10h52.
O Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira, 15, pressionado por bancos, varejistas, construtoras e ações ligadas a commodities, em um ambiente de aprovação do fim da escala de trabalho 6x1, eleições e forte aversão ao risco no setor de tecnologia no exterior. Por volta das 10h29 (horário de Brasília), o principal índice da B3 recuava 1,22%, aos 203.980 pontos. O dólar comercial subia 0,63%, cotado a R$ 5,0601.
Vale (VALE3) recua 0,79%, enquanto Petrobras também opera no vermelho, com PETR4 caindo 0,43% e PETR3 perdendo 0,09%.
Já Itaú (ITUB4) recua 1,43%, Banco do Brasil (BBAS3) cai 2,03%, Bradesco perde 1,53% nas ações preferenciais (BBDC4) e BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) cede 1,60%.
Entre os papéis ligados à economia doméstica, Direcional (DIRR3) cai 5,40%, Cosan (CSAN3) perde 3,36%, C&A (CEAB3) recua 3%, Vamos (VAMO3) cai 2,90%, MRV (MRVE3) perde 2,80% e Magazine Luiza (MGLU3) cede 2,67%.
Na ponta positiva, Ambev (ABEV3) sobe 1,03%, Telefônica Brasil (VIVT3) avança 0,42% e Caixa Seguridade (CXSE3) ganha 0,38%. TIM (TIMS3) também opera no azul, com alta de 0,16%.
No cenário político, investidores ainda repercutem a pesquisa Quaest divulgada na noite de quarta-feira, 14, que mostrou Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, contra 44% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Hoje o Datafolha divulga uma nova rodada sobre o segundo turno.
Também a aprovação do fim da escala 6x1 entra no radar dos investidores. O Senado aprovou em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais e garante dois dias de descanso remunerado, sem redução salarial.
Já o mercado externo continua repercutindo a inflação americana mais forte divulgada na quarta-feira. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,6% em setembro e 3,7% em 12 meses, enquanto o núcleo avançou 0,3% no mês.
Hoje o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) reforçou a preocupação. O indicador avançou 1,3% em setembro, maior alta mensal desde março de 2022, segundo o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos.
A combinação de inflação resistente e juros elevados tem pressionado, principalmente, empresas de tecnologia e inteligência artificial (IA), que são mais sensíveis ao custo de financiamento.
Os preços do petróleo apresentam sinais mistos na quinta-feira. O West Texas Intermediate (WTI), referência americana, sobe 0,89%, a US$ 95,94 por barril, enquanto o parâmetro global de preços Brent recua 1,08%, a US$ 104,91.
As cotações continuam voláteis em meio às tensões geopolíticas e às dúvidas sobre a oferta global. O mercado também acompanha possíveis mudanças nas restrições ao transporte de petróleo russo e os riscos envolvendo o Estreito de Ormuz.
As bolsas de Nova York operam majoritariamente em queda, com investidores reduzindo exposição a empresas de tecnologia diante das preocupações com os elevados investimentos em IA e de novos sinais de inflação persistente nos EUA.
O S&P 500 recua 0,5%, enquanto o Nasdaq Composite cai 1,3%. Na contramão, o Dow Jones avança cerca de 0,5%, ou 269 pontos.
A pressão é mais forte sobre fabricantes de chips e empresas ligadas à IA. Micron Technology cai 4% e Advanced Micro Devices (AMD) perde 5%. Sandisk recua 6%, enquanto os papéis da sul-coreana SK Hynix negociados nos Estados Unidos caem 5%.
A venda de ações de tecnologia ocorre ao mesmo tempo em que dados americanos mantêm as preocupações com a inflação, aumentando a cautela dos investidores com a trajetória dos juros do Federal Reserve (Fed), banco central americano.
As bolsas europeias operam sem uma direção única, mostrando maior resistência do que os mercados asiáticos.
O Stoxx 600 sobe 0,10%, enquanto o FTSE 100, de Londres, avança 0,98% e o CAC 40, de Paris, ganha 0,56%. O DAX, de Frankfurt, recua 0,17%, e o FTSE MIB, de Milão, cai 0,67%.
Os mercados asiáticos tiveram uma sessão majoritariamente negativa, com destaque para a forte queda das ações de tecnologia. No Japão, o Nikkei 225 despencou 4,90%, enquanto o índice de Xangai caiu 1,59% e o Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,03%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 perdeu 0,09%.
A pressão foi especialmente forte sobre empresas ligadas a semicondutores e IA, diante da preocupação com valuations elevados e juros mais altos. A venda de ações de tecnologia também atingiu a Coreia do Sul, onde o Kospi chegou a cair quase 8% na sessão.
Na contramão, o Nifty 50, da Índia, avançou 1,66%.