Por que data centers são cada vez mais atacados na guerra entre Rússia e Ucrânia?

(WEG/Divulgação)
Repórter
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 06h00.
A Ucrânia atingiu nesta quarta-feira, 14, o maior data center da Rússia, em Balakovo, em novo ataque contra a infraestrutura digital do país, segundo a Reuters. A ofensiva afetou serviços usados por milhões de pessoas e destruiu supercomputadores ligados ao desenvolvimento de inteligência artificial.
A Ucrânia atingiu na quarta-feira, 14, o maior data center da Rússia, em um novo ataque deste tipo na guerra entre os países, que caminha para cinco anos de duração.
A ofensiva aconteceu em Balakovo, na região sul do país. O local é de propriedade do Sberbank, um dos maiores bancos e empresas de tecnologia do país, que pertence ao grupo Yandex, conhecido como o Google russo. As informações são da agência de notícias Reuters.
Fundado em 1997 como um mecanismo de busca, o Yandex se transformou em uma das principais infraestruturas digitais do país, reunindo serviços que vão de transporte e comércio eletrônico a pagamentos e inteligência artificial.
Por causa da ação ucraniana, serviços usados diariamente por milhões de pessoas foram interrompidos, como e-mails, aplicativos de táxi e sistemas eletrônicos de acesso a condomínios em Moscou.
A Rússia tem leis rígidas que exigem que dados de consumidores sejam armazenados dentro do próprio território russo, o que expõe data centers a riscos em um cenário de guerra com a Ucrânia.
O ataque a mais um data center se soma a uma sequência registrada na semana passada, quando três locais parecidos foram atingidos, todos de propriedade da Yandex. A tendência reflete uma nova preocupação do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas também uma nova estratégia de guerra. Mas qual a tática por trás da destruição de data centers em um conflito como esse?
Os data centers atingidos são da Yandex, empresa que abriga supercomputadores, agora destruídos, responsáveis pelo processamento e desenvolvimento da Inteligência Artificial, no país. Danos a essas máquinas podem provocar atrasos no avanço dessa tecnologia, que se torna cada vez mais importante no campo de batalha.
Segundo Rodrigo Gava, CTO da Vultus Cibersecurity, a IA facilita a descoberta e a exploração de vulnerabilidades, inclusive em infraestrutura crítica.
"Usar IA na defesa e corrigir falhas mais rapidamente será cada vez mais decisivo para o ritmo do conflito", afirma ele.
John Park, especialista em Inteligência Artificial e engenheiro de software da AGI Inc, diz que muitos dos supercomputadores destruídos nos ataques utilizam chips avançados, caros e difíceis de obter.
"No caso da Rússia, as sanções internacionais tornam a compra e a substituição desses equipamentos ainda mais complicadas. Mesmo chips de gerações anteriores podem ser difíceis de encontrar", diz Park à EXAME.
Park também afirma que "alguns drones já conseguem reconhecer imagens, acompanhar objetos e navegar com menos intervenção humana".
Ao mesmo tempo, ao atacar alvos dentro do território russo, como os data centers, a Ucrânia repete a estratégia de levar a guerra cada vez mais ao cotidiano do cidadão russo, como já fez em outras ofensivas, que também provocaram interrupções em serviços do cotidiano da população.
A Ucrânia atingiu o maior data center da Rússia, localizado em Balakovo, no sul do país, segundo a Reuters. A matéria afirma que o local pertence ao Sberbank, um dos maiores bancos e empresas de tecnologia da Rússia.
O ataque interrompeu e-mails, aplicativos de táxi e sistemas eletrônicos de acesso a condomínios em Moscou. Esses serviços são usados diariamente por milhões de pessoas.
Os ataques podem prejudicar a infraestrutura digital russa e atrasar o desenvolvimento de inteligência artificial, tecnologia cada vez mais importante no campo de batalha. Na semana anterior, outros três data centers de propriedade da Yandex também foram atingidos.
Os supercomputadores atingidos processavam e desenvolviam sistemas de inteligência artificial na Rússia. Segundo John Park, engenheiro de software da AGI Inc, muitas dessas máquinas usam chips avançados, caros e difíceis de substituir devido às sanções internacionais contra o país.
A inteligência artificial ajuda a identificar e explorar vulnerabilidades em infraestruturas críticas, segundo Rodrigo Gava, CTO da Vultus Cibersecurity. John Park também afirma que alguns drones usam IA para reconhecer imagens, acompanhar objetos e navegar com menos intervenção humana.
Os ataques dentro do território russo provocam interrupções em serviços usados pela população, como aplicativos de transporte e sistemas de acesso a condomínios. A estratégia repete outras ofensivas da Ucrânia que afetaram atividades cotidianas dos cidadãos russos.