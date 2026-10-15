Por que data centers são cada vez mais atacados na guerra entre Rússia e Ucrânia?

RESUMO ＋ A Ucrânia atingiu nesta quarta-feira, 14, o maior data center da Rússia, em Balakovo, em novo ataque contra a infraestrutura digital do país, segundo a Reuters. A ofensiva afetou serviços usados por milhões de pessoas e destruiu supercomputadores ligados ao desenvolvimento de inteligência artificial.

A Ucrânia atingiu na quarta-feira, 14, o maior data center da Rússia, em um novo ataque deste tipo na guerra entre os países, que caminha para cinco anos de duração.

A ofensiva aconteceu em Balakovo, na região sul do país. O local é de propriedade do Sberbank, um dos maiores bancos e empresas de tecnologia do país, que pertence ao grupo Yandex, conhecido como o Google russo. As informações são da agência de notícias Reuters.

Fundado em 1997 como um mecanismo de busca, o Yandex se transformou em uma das principais infraestruturas digitais do país, reunindo serviços que vão de transporte e comércio eletrônico a pagamentos e inteligência artificial.

Por causa da ação ucraniana, serviços usados diariamente por milhões de pessoas foram interrompidos, como e-mails, aplicativos de táxi e sistemas eletrônicos de acesso a condomínios em Moscou.

A Rússia tem leis rígidas que exigem que dados de consumidores sejam armazenados dentro do próprio território russo, o que expõe data centers a riscos em um cenário de guerra com a Ucrânia.

O ataque a mais um data center se soma a uma sequência registrada na semana passada, quando três locais parecidos foram atingidos, todos de propriedade da Yandex. A tendência reflete uma nova preocupação do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas também uma nova estratégia de guerra. Mas qual a tática por trás da destruição de data centers em um conflito como esse?

Revés para o desenvolvimento tecnológico

Os data centers atingidos são da Yandex, empresa que abriga supercomputadores, agora destruídos, responsáveis pelo processamento e desenvolvimento da Inteligência Artificial, no país. Danos a essas máquinas podem provocar atrasos no avanço dessa tecnologia, que se torna cada vez mais importante no campo de batalha.

Segundo Rodrigo Gava, CTO da Vultus Cibersecurity, a IA facilita a descoberta e a exploração de vulnerabilidades, inclusive em infraestrutura crítica.

"Usar IA na defesa e corrigir falhas mais rapidamente será cada vez mais decisivo para o ritmo do conflito", afirma ele.



John Park, especialista em Inteligência Artificial e engenheiro de software da AGI Inc, diz que muitos dos supercomputadores destruídos nos ataques utilizam chips avançados, caros e difíceis de obter.

"No caso da Rússia, as sanções internacionais tornam a compra e a substituição desses equipamentos ainda mais complicadas. Mesmo chips de gerações anteriores podem ser difíceis de encontrar", diz Park à EXAME.

Park também afirma que "alguns drones já conseguem reconhecer imagens, acompanhar objetos e navegar com menos intervenção humana".

Ao mesmo tempo, ao atacar alvos dentro do território russo, como os data centers, a Ucrânia repete a estratégia de levar a guerra cada vez mais ao cotidiano do cidadão russo, como já fez em outras ofensivas, que também provocaram interrupções em serviços do cotidiano da população.