Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Por que data centers são cada vez mais atacados na guerra entre Rússia e Ucrânia?

Ucrânia voltou a atingir local russo em novo ataque na quarta-feira, 14, de acordo com informações da agência de notícias Reuters

(WEG/Divulgação)

(WEG/Divulgação)

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 06h00.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

A Ucrânia atingiu nesta quarta-feira, 14, o maior data center da Rússia, em Balakovo, em novo ataque contra a infraestrutura digital do país, segundo a Reuters. A ofensiva afetou serviços usados por milhões de pessoas e destruiu supercomputadores ligados ao desenvolvimento de inteligência artificial.

A Ucrânia atingiu na quarta-feira, 14, o maior data center da Rússia, em um novo ataque deste tipo na guerra entre os países, que caminha para cinco anos de duração.

A ofensiva aconteceu em Balakovo, na região sul do país. O local é de propriedade do Sberbank, um dos maiores bancos e empresas de tecnologia do país, que pertence ao grupo Yandex, conhecido como o Google russo. As informações são da agência de notícias Reuters. 

Fundado em 1997 como um mecanismo de busca, o Yandex se transformou em uma das principais infraestruturas digitais do país, reunindo serviços que vão de transporte e comércio eletrônico a pagamentos e inteligência artificial.

Por causa da ação ucraniana, serviços usados diariamente por milhões de pessoas foram interrompidos, como e-mails, aplicativos de táxi e sistemas eletrônicos de acesso a condomínios em Moscou.

A Rússia tem leis rígidas que exigem que dados de consumidores sejam armazenados dentro do próprio território russo, o que expõe data centers a riscos em um cenário de guerra com a Ucrânia.

O ataque a mais um data center se soma a uma sequência registrada na semana passada, quando três locais parecidos foram atingidos, todos de propriedade da Yandex. A tendência reflete uma nova preocupação do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas também uma nova estratégia de guerra. Mas qual a tática por trás da destruição de data centers em um conflito como esse?

Revés para o desenvolvimento tecnológico

Os data centers atingidos são da Yandex, empresa que abriga supercomputadores, agora destruídos, responsáveis pelo processamento e desenvolvimento da Inteligência Artificial, no país. Danos a essas máquinas podem provocar atrasos no avanço dessa tecnologia, que se torna cada vez mais importante no campo de batalha.

Segundo Rodrigo Gava, CTO da Vultus Cibersecurity, a IA facilita a descoberta e a exploração de vulnerabilidades, inclusive em infraestrutura crítica.

"Usar IA na defesa e corrigir falhas mais rapidamente será cada vez mais decisivo para o ritmo do conflito", afirma ele.

John Park, especialista em Inteligência Artificial e engenheiro de software da AGI Inc, diz que muitos dos supercomputadores destruídos nos ataques utilizam chips avançados, caros e difíceis de obter.

"No caso da Rússia, as sanções internacionais tornam a compra e a substituição desses equipamentos ainda mais complicadas. Mesmo chips de gerações anteriores podem ser difíceis de encontrar", diz Park à EXAME.  

Park também afirma que "alguns drones já conseguem reconhecer imagens, acompanhar objetos e navegar com menos intervenção humana".

Ao mesmo tempo, ao atacar alvos dentro do território russo, como os data centers, a Ucrânia repete a estratégia de levar a guerra cada vez mais ao cotidiano do cidadão russo, como já fez em outras ofensivas, que também provocaram interrupções em serviços do cotidiano da população.

'Perguntas frequentes'

O que a Ucrânia atingiu na Rússia nesta quarta-feira, 14? ＋

A Ucrânia atingiu o maior data center da Rússia, localizado em Balakovo, no sul do país, segundo a Reuters. A matéria afirma que o local pertence ao Sberbank, um dos maiores bancos e empresas de tecnologia da Rússia.

Quais serviços foram interrompidos após o ataque ao data center russo? ＋

O ataque interrompeu e-mails, aplicativos de táxi e sistemas eletrônicos de acesso a condomínios em Moscou. Esses serviços são usados diariamente por milhões de pessoas.

Por que a Ucrânia ataca data centers da Rússia? ＋

Os ataques podem prejudicar a infraestrutura digital russa e atrasar o desenvolvimento de inteligência artificial, tecnologia cada vez mais importante no campo de batalha. Na semana anterior, outros três data centers de propriedade da Yandex também foram atingidos.

Como a destruição de supercomputadores afeta o desenvolvimento de inteligência artificial? ＋

Os supercomputadores atingidos processavam e desenvolviam sistemas de inteligência artificial na Rússia. Segundo John Park, engenheiro de software da AGI Inc, muitas dessas máquinas usam chips avançados, caros e difíceis de substituir devido às sanções internacionais contra o país.

Qual é o papel da inteligência artificial na guerra? ＋

A inteligência artificial ajuda a identificar e explorar vulnerabilidades em infraestruturas críticas, segundo Rodrigo Gava, CTO da Vultus Cibersecurity. John Park também afirma que alguns drones usam IA para reconhecer imagens, acompanhar objetos e navegar com menos intervenção humana.

Como os ataques levam a guerra ao cotidiano dos russos? ＋

Os ataques dentro do território russo provocam interrupções em serviços usados pela população, como aplicativos de transporte e sistemas de acesso a condomínios. A estratégia repete outras ofensivas da Ucrânia que afetaram atividades cotidianas dos cidadãos russos.

Acompanhe tudo sobre:Data CentersGuerrasRússiaUcrânia

Mais de Mundo

Houthis ameaçam novos ataques à Arábia Saudita após atingir sede de petroleira estatal

Fim da escala 6x1: qual é a carga horária de outros países do mundo?

Entenda se Trump pode explorar petróleo e gás na Groenlândia sem autorização

Fujimori quer proibir maquiagem, esmalte e cabelo tingido em escolas no Peru

Mais na Exame

Economia

Reforma tributária: empresas correm para salvar créditos bilionários com o fim do ICMS

Brasil

Valorizar quem ensina: uma agenda que avança no Congresso Nacional

EXAME Agro

Soja e milho podem voltar a subir? O que está por trás da possível virada dos preços

Marketing

Perdigão cresce 25% em vendas e dobra aposta em pratos prontos na disputa pelo almoço do brasileiro