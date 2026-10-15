Copa do Mundo do empreendedorismo social chega a São Paulo, e o Brasil joga com um time da Amazônia

Pela primeira vez, a América do Sul recebe a Enactus World Cup (EWC), competição que reúne os melhores projetos de empreendedorismo social universitário do planeta.

Entre 16 e 19 de novembro, o Distrito Anhembi, na zona norte de São Paulo, deve receber mais de 2.000 pessoas de mais de 30 países.

Dono da casa, o Brasil entra na disputa com um time da Amazônia. A Enactus UFPA, da Universidade Federal do Pará, leva dois projetos. O Biolume desenvolve postes de iluminação movidos a energia solar, e o Guajará trata água potável para famílias ribeirinhas.

Uma Copa do Mundo em que o placar é o impacto

A Enactus nasceu em 1975, com o nome de SIFE. Hoje é uma organização sem fins lucrativos presente em 34 países. Ela conecta universitários, professores e executivos em torno de negócios que resolvem problemas reais de comunidades.

A lógica da competição se parece com a de um torneio de futebol. Cada país realiza sua seletiva nacional, e os campeões apresentam seus projetos a uma banca de avaliadores em busca do título mundial.

A programação vai além das apresentações. O simpósio Enactus Global Research Network reúne pesquisadores para discutir empreendedorismo indígena, inovação social jovem e o trabalho do futuro. A Feira das Nações traz danças, músicas e artesanato levados pelos próprios estudantes, e o Business Forum aproxima as empresas parceiras da rede.

Do Pará para Essuatíni: o poste que cruzou o Atlântico

O time paraense chega a São Paulo como tetracampeão nacional. O último título veio em Campo Grande, foi o segundo seguido e garantiu a vaga no mundial.

O cartão de visitas é o Biolume. Os postes solares nasceram para comunidades amazônicas sem acesso à rede elétrica e já foram levados a três países africanos: Essuatíni, África do Sul e Zimbábue. O Guajará ataca outro problema de quem vive à beira dos rios da região, o acesso à água tratada.

Os estudantes estruturam as duas iniciativas como negócios sustentáveis, pensados para continuar funcionando nas comunidades atendidas.

O que a rede Enactus revela sobre os jovens premiados

No Brasil, a Enactus atua há mais de 25 anos. São 129 times ativos e 3.154 universitários espalhados por todas as regiões, responsáveis por mais de 250 projetos socioambientais. No último ano, esses estudantes somaram 254.601 horas de trabalho voluntário.

Esse perfil aparece com frequência em outro radar, o do Prêmio Na Prática, que reconhece jovens talentos brasileiros. Na edição de 2025, 64 inscritos vieram de times da Enactus. Desses, 27 chegaram à fase de entrevista, o equivalente a 42% do grupo, num funil que entrevistou cerca de 300 candidatos.

Seis integrantes da rede ficaram entre os 60 melhores colocados. Ou seja, um em cada dez nomes do top-60 veio de um time da Enactus.

Uma geração que já pensa além da fronteira

O alcance internacional do Biolume conversa com outra experiência vivida por jovens brasileiros neste ano. Os vencedores do Prêmio Na Prática 2025 fizeram uma imersão na China no começo de 2026, registrada na série documental Mundo na Prática. A turma premiada em 2026 embarca para o mesmo destino em janeiro de 2027.

Os dois grupos têm algo em comum: universitários brasileiros testando suas ideias fora do país antes mesmo de receber o diploma.

Em novembro, quem quiser ver essa geração em ação terá um endereço em São Paulo. O resultado na banca ainda está em aberto, mas o caminho que levou um poste solar do Pará até o sul da África já diz bastante.

ASSISTA: Conheça a série Mundo na Prática, que acompanha a imersão dos vencedores do Prêmio Na Prática na China

Quando e onde acontece a Enactus World Cup 2026?

De 16 a 19 de novembro de 2026, no Distrito Anhembi, em São Paulo. É a primeira edição do evento na América do Sul.

Quem representa o Brasil na competição?

A Enactus UFPA, da Universidade Federal do Pará, tetracampeã nacional. O time apresenta os projetos Biolume, de iluminação solar, e Guajará, de tratamento de água para famílias ribeirinhas.

O que é a Enactus?

É uma organização global sem fins lucrativos, fundada em 1975 e presente em 34 países, que conecta universitários, professores e líderes de negócios em projetos de empreendedorismo social. No Brasil, reúne 129 times e 3.154 estudantes.

Como empresas e pessoas físicas podem apoiar o evento?

A EWC está aprovada na Lei Rouanet. Empresas podem destinar até 4% do Imposto de Renda devido, e pessoas físicas, até 6%, desde que declarem pelo modelo completo. As doações precisam ser feitas até o fim de outubro para entrar na declaração do ano seguinte. O comprovante deve ser enviado para ewc@enactus.org, que emite o Recibo de Mecenato.