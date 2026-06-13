Acordo de paz entre EUA e Irã deve ser assinado dentro de 24 horas, afirma o Paquistão

O acordo de paz entre Estados Unidos e Irã pode ser concluído nas próximas 24 horas, segundo o governo do Paquistão, que atua como mediador entre os dois países.

"Estamos mais perto do que nunca de um acordo de paz. Com a finalização provavelmente nas próximas 24 horas, o Paquistão se prepara para a assinatura eletrônica do acordo imediatamente depois, seguida de discussões técnicas na próxima semana", afirmou o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, na rede social X.

Na sexta-feira, 12, um funcionário de alto escalão do governo dos Estados Unidos declarou que o país espera assinar "nos próximos dias" um acordo com o Irã para pôr fim à guerra que cumpriria os "objetivos principais" do presidente americano, Donald Trump, como reabrir o estreito de Ormuz e lançar as bases para desmantelar o programa nuclear iraniano.

"Esperamos assinar este acordo nos próximos dias. Não posso lhe dar uma data exata", declarou, sob condição de anonimato, uma autoridade a jornalistas. Ele disse que confia em 85% que o acordo poderá ser assinado.

A fonte afirmou que a minuta do acordo "cumpre os objetivos centrais que o presidente dos EUA estabeleceu" ao iniciar a guerra contra o Irã em fevereiro, colocando Washington "em uma posição muito, muito favorável".

Ormuz reaberto



O funcionário declarou que o acordo reabriria o estreito de Ormuz e levaria "ao desmantelamento do programa nuclear iraniano", além de permitir que os EUA adquirissem o urânio enriquecido pela república islâmica para a sua destruição.

O pacto também obrigaria o Irã a "deixar de financiar a violência" em outros países do Oriente Médio, mas também faria com que todos respeitassem a soberania territorial iraniana.

Em contrapartida, o Irã receberia um alívio nas sanções impostas, o que lhe permitiria "reintegrar-se à economia mundial", acrescentou.

Após alguns dias de confrontos no golfo Pérsico - os mais graves desde o cessar-fogo decretado em abril -, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira que um "memorando de entendimento" com os EUA "nunca esteve tão próximo".

O vice-presidente americano, JD Vance, assegurou nesta sexta-feira que não serão liberados recursos para o Irã em troca da assinatura de um acordo de paz.