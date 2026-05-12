Guerra no Irã já custa US$ 29 bilhões aos EUA, diz Pentágono

O Pentágono revisou para US$ 29 bilhões a estimativa de custo da guerra no Irã, valor US$ 4 bilhões superior ao divulgado pelo próprio governo americano há apenas duas semanas.

A nova projeção foi apresentada nesta terça-feira, 12, durante audiência no Congresso dos Estados Unidos.

O diretor financeiro interino do Departamento de Defesa, Jules Hurst III, afirmou aos parlamentares que os cálculos seguem sendo atualizados conforme a operação militar avança e os custos logísticos aumentam.

A revisão acontece em um momento de pressão crescente sobre o governo Donald Trump, tanto pelo impacto econômico do conflito quanto pela cobrança de congressistas por mais transparência sobre os gastos da intervenção militar.

Inflação e guerra ampliam pressão sobre governo Trump

O debate no Capitólio ocorreu no mesmo dia em que os Estados Unidos divulgaram uma nova alta da inflação. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) avançou para 3,8% em abril na comparação anual, atingindo o maior nível desde maio de 2023.

Parte do mercado já vinha alertando para o impacto da guerra no Irã sobre os preços da energia, principalmente devido às tensões envolvendo o transporte de petróleo no Oriente Médio.

Nesse cenário, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, participou de audiências na Câmara e no Senado para defender a proposta de orçamento de US$ 1,5 trilhão do Pentágono para o próximo ano fiscal.

O pacote, porém, ainda não inclui os recursos adicionais específicos destinados à guerra no Irã — ponto que vem gerando críticas tanto de democratas quanto de republicanos.

Congresso cobra detalhes sobre gastos militares

Parlamentares americanos pressionam o Pentágono a enviar imediatamente uma solicitação formal detalhando os custos extras da operação militar.

O Congresso quer acompanhar despesas relacionadas à manutenção de navios mobilizados, reposição de munições, combustível, equipamentos militares e reparos em bases americanas no Oriente Médio.

A deputada democrata Betty McCollum afirmou que o Legislativo precisa ter acesso aos números completos para exercer fiscalização sobre a condução da guerra.

Apesar da cobrança, Hegseth evitou apresentar um prazo para envio da proposta detalhada ao Congresso. Segundo ele, o governo entregará apenas o que considerar “necessário”.

Cessar-fogo com Irã vive momento mais delicado

A discussão sobre os custos da guerra ocorre em meio ao enfraquecimento do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã.

Nos últimos dias, Donald Trump endureceu o discurso contra Teerã e classificou como “totalmente inaceitável” a resposta iraniana à proposta de paz apresentada por Washington.

O presidente americano também afirmou nesta terça-feira que não pretende fechar um acordo que fique abaixo dos objetivos militares definidos pelos Estados Unidos e por Israel.

Segundo Trump, o bloqueio naval imposto contra portos iranianos mantém vantagem estratégica para Washington nas negociações.

*Com EFE