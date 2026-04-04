Irã permite passagem de navios de ajuda humanitária pelo estreito de Ormuz

O Irã autorizou neste sábado, 4, a passagem de navios que transportam produtos básicos e ajuda humanitária pelo estreito de Ormuz, tanto para portos iranianos quanto para embarcações que operam em suas águas, em meio à tensão na região.

“O objetivo é permitir o trânsito de navios que se dirigem aos portos iranianos ou que se encontram em operação dentro de suas águas”, informou o Ministério da Agricultura iraniano em comunicado divulgado pela agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária.

De acordo com a agência, a medida foi aprovada pelo governo e pelas Forças Armadas, abrangendo especialmente navios carregados com alimentos essenciais e suprimentos para o gado.

O ministério acrescentou que protocolos específicos foram estabelecidos para assegurar a passagem segura das embarcações pelo estreito de Ormuz, que permanece praticamente bloqueado pelo Irã desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

O fechamento dessa rota estratégica, responsável pelo transporte de 20% do petróleo mundial, provocou forte aumento no preço do barril de Brent. Desde o começo do conflito, o petróleo subiu entre 40% e 50%, impactando diversos setores da economia global, como energia, transporte e alimentos.