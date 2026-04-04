AIEA confirma ataque próximo de usina nuclear no Irã com um morto

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou neste sábado, 4, que um projétil atingiu os arredores da usina nuclear de Bushehr, no sudoeste do Irã, resultando na morte de uma pessoa e danos a um edifício da instalação, sem registro até o momento de vazamentos radioativos.

Em comunicado, a AIEA explicou que recebeu informações das autoridades iranianas sobre o ataque, o quarto ocorrido contra a usina desde o início da guerra deflagrada em 28 de fevereiro por Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica.

Um integrante da equipe de proteção física da usina morreu atingido por fragmentos do projétil, enquanto um edifício da central "foi afetado pela onda de choque e por estilhaços", detalhou a nota.

"Não foi relatado um aumento nos níveis de radiação", acrescentou o órgão com sede em Viena.

O diretor-geral da AIEA, o argentino Rafael Grossi, manifestou sua profunda "preocupação com o incidente relatado" e reforçou que "as usinas nucleares ou as áreas vizinhas", que podem abrigar equipamentos de segurança essenciais, "nunca devem ser atacadas". Ele reiterou ainda o apelo por "máxima moderação militar" em torno das instalações nucleares.

Recentemente, a agência atômica russa Rosatom anunciou que solicitará um cessar-fogo no Irã para retirar quase todos os seus funcionários da usina de Bushehr na próxima semana. O chefe da Rosatom, Alexei Likhachev, informou que dezenas de cidadãos russos estão no local e estimou em cerca de 200 o total de pessoas a serem evacuadas, em uma última fase de remoção desde o início da guerra.

"Supomos que isso ocorrerá na próxima semana. Por diversas razões, não posso fornecer prazos nem rotas", afirmou Likhachev. Três grupos, somando mais de 400 pessoas, já foram retirados.

Desde o início do conflito, Israel e Estados Unidos bombardearam diversas instalações do polêmico programa nuclear iraniano.