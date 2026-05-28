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Irã afirma ter atacado base aérea dos EUA após ofensiva no sul do país

Teerã e Washington trocam acusações de ataques e operações no Golfo Pérsico

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 08h11.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta-feira, 28, que lançou um ataque contra uma base aérea dos Estados Unidos em resposta a uma ofensiva americana no sul do país, em meio às negociações entre os dois governos para encerrar o conflito, que completa três meses.

“Após o ataque perpetrado nesta madrugada pelo Exército americano contra um ponto próximo ao aeroporto de Bandar Abbas (…) a base aérea americana, origem da agressão, foi atacada às 4h50”, informou a Guarda em comunicado divulgado pela agência Tasnim, ligada ao corpo militar.

O texto não detalha a localização da base americana atingida. “Esta resposta é uma advertência séria para que o inimigo saiba que a agressão não ficará impune e que, em caso de repetição, nossa resposta será ainda mais contundente”, acrescenta a nota.

Segundo autoridades citadas pela imprensa americana, forças dos Estados Unidos teriam atacado instalações no sul do Irã e derrubado drones lançados contra navios americanos, em uma operação descrita como “legítima defesa”.

Após o incidente, a agência Tasnim também informou que o Irã bloqueou temporariamente a passagem de embarcações americanas no Estreito de Ormuz.

“As embarcações tentaram atravessar o Estreito de Ormuz sem autorização e foram obrigadas a parar e retornar após disparos de advertência da Marinha iraniana”, disse a agência.

*Com EFE

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