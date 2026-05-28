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Irã acusa EUA de violar cessar-fogo após ataque em Bandar Abbas

Governo iraniano afirma que responderá para defender soberania após ataque em Bandar Abbas

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 08h03.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou nesta quinta-feira, 28, o que classificou como uma violação do cessar-fogo por parte dos Estados Unidos, após um ataque na cidade portuária de Bandar Abbas.

O porta-voz da pasta, Esmaeil Baqaei, afirmou que o Irã “tomará todas as medidas necessárias para defender sua soberania nacional” e também criticou a “retórica ameaçadora” de Washington contra a república islâmica e contra Omã, país que atua como mediador no conflito.

Segundo o governo iraniano, a ação atribuída aos Estados Unidos representa uma escalada das tensões no momento em que há esforços diplomáticos para manter canais de negociação na região.

Em resposta a questionamentos sobre um possível acordo envolvendo o Estreito de Ormuz, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que poderia “explodir” Omã, país que também participa das mediações entre as partes.

*Com AFP

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísEstados Unidos (EUA)

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