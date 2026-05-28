Irã acusa EUA de violar cessar-fogo após ataque em Bandar Abbas

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou nesta quinta-feira, 28, o que classificou como uma violação do cessar-fogo por parte dos Estados Unidos, após um ataque na cidade portuária de Bandar Abbas.

O porta-voz da pasta, Esmaeil Baqaei, afirmou que o Irã “tomará todas as medidas necessárias para defender sua soberania nacional” e também criticou a “retórica ameaçadora” de Washington contra a república islâmica e contra Omã, país que atua como mediador no conflito.

Segundo o governo iraniano, a ação atribuída aos Estados Unidos representa uma escalada das tensões no momento em que há esforços diplomáticos para manter canais de negociação na região.

Em resposta a questionamentos sobre um possível acordo envolvendo o Estreito de Ormuz, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que poderia “explodir” Omã, país que também participa das mediações entre as partes.

*Com AFP