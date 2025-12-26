Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Imigração nos EUA: governo Trump vai coletar dados biométricos de estrangeiros

Nova regra atinge todas as pessoas de fora dos Estados Unidos, inclusive menores e idosos, e reforça vigilância em entradas e saídas do país

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 16h24.

Tudo sobreDonald Trump
Saiba mais

A partir desta sexta-feira, 26, os Estados Unidos iniciaram oficialmente um novo protocolo de vigilância biométrica nas fronteiras, aeroportos e portos marítimos. A medida, criada pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS), autoriza a coleta de impressões digitais e reconhecimento facial de praticamente todos os estrangeiros que entram ou saem do território americano.

A normativa, anunciada em outubro, entrou em vigor com mudanças sensíveis: menores de 14 anos e pessoas com mais de 79, que antes estavam isentos, agora também podem ser submetidos à identificação facial. Além disso, o escopo da regra abrange todos os não-cidadãos — o que inclui turistas, portadores de Green Card, residentes e trabalhadores temporários, estudantes e visitantes de curta duração.

Segundo o DHS, o objetivo da nova política é reforçar a segurança nacional e combater ameaças como terrorismo, fraudes documentais e casos de overstay — quando viajantes permanecem no país além do prazo permitido.

“Este sistema permitirá confirmar de maneira mais concreta a identidade dos estrangeiros e verificar sua saída do país”, afirmou o DHS em nota oficial, indicando que a tecnologia também será útil para registrar tentativas de reentrada com documentação irregular ou falsas identidades.

Política de imigração nos EUA

A medida gerou forte reação entre organizações de direitos civis. Críticos levantam preocupações sobre a privacidade dos dados biométricos, questionando a ausência de clareza sobre como essas informações serão armazenadas, por quanto tempo serão mantidas e o que acontece em caso de erros na identificação.

O novo sistema se soma a outras propostas que visam endurecer o controle migratório. Em 10 de dezembro, o governo do então presidente Donald Trump sugeriu uma diretriz que obriga turistas de 42 países — como Alemanha, França, Reino Unido, Japão e Espanha — a fornecerem o histórico de redes sociais dos últimos cinco anos como parte do processo de entrada no país.

Atualmente, esses viajantes utilizam o ESTA (Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem), uma solicitação digital simples para visitantes de países com isenção de visto. Se aprovada, a nova exigência acrescentaria um filtro inédito de vigilância sobre a vida online desses turistas.

Vale lembrar que o rastreamento de redes sociais já era aplicado a requerentes de visto de países fora da lista do ESTA, como é o caso de estudantes brasileiros. Desde junho, candidatos precisam informar seus perfis digitais e históricos de postagens, como parte de uma estratégia para avaliar riscos à segurança interna dos EUA.

Com a nova regra e as propostas em análise, especialistas apontam para uma expansão significativa do aparato de controle migratório, baseada em tecnologias de reconhecimento, análise de dados e vigilância digital — com impactos ainda indefinidos sobre os direitos à privacidade de milhões de viajantes.

*Com agência EFE

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)Imigração

Mais de Mundo

Após ataque de Trump contra terroristas, Nigéria diz estar disposta a novas medidas de segurança

Homem fere 3 mulheres em ataque com faca na linha 3 do metrô de Paris

Escândalo de apostas leva a prisões de jogadores e juizes na Turquia

China atinge marca de 50 mil km de rede de trens de alta velocidade

Mais na Exame

Mundo

Após ataque de Trump contra terroristas, Nigéria diz estar disposta a novas medidas de segurança

Brasil

Litoral Norte de SP terá alerta máximo para temporais na próxima semana

Esporte

Após conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians, Memphis Depay lança nova música de celebração

Pop

'Bridgerton': tudo o que sabemos sobre a quarta temporada da série