Governo Trump 'triplicará novamente' as batidas migratórias em locais de trabalho

As batidas migratórias em locais de trabalho nos Estados Unidos "triplicarão novamente" como parte do esforço do governo do presidente Donald Trump para prender e deportar imigrantes indocumentados, alertou nesta segunda-feira o assessor de Segurança Nacional e controle migratório dos Estados Unidos, Tom Homan.

"O número de ações de fiscalização no local de trabalho triplicou neste ano e triplicará novamente", alertou Homan em entrevista coletiva na Casa Branca.

O governo Trump atribuiu o aumento das batidas em locais de trabalho às políticas "santuárias" de cidades governadas por democratas, que impedem que a polícia trabalhe com os funcionários da agência de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês).

"Se não pudermos prendê-los na comunidade (em suas casas), nós os prenderemos em seus locais de trabalho", declarou Homan.

O assessor, conhecido como o "czar da fronteira", criticou o ex-presidente Joe Biden (2017-2025) por ter suspendido as batidas migratórias em locais de trabalho.

O atual governo defendeu as batidas do ICE em comércios e empresas porque, segundo as autoridades, é nesses locais que se encontra a maioria das vítimas de tráfico humano ou trabalho forçado.

"Esse é outro motivo pelo qual aumentamos a fiscalização no local de trabalho", insistiu Homan.

As prisões não ocorreram apenas em empresas, os agentes do ICE e da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) detiveram trabalhadores rurais em busca de trabalho nas esquinas de armazéns de construção.

Na semana passada, uma operação da Patrulha de Fronteira no condado de Los Angeles culminou com a prisão de quase 20 pessoas no estacionamento de uma loja de materiais de construção. Em janeiro, mais de 200 migrantes sem documentos, a maioria trabalhadores agrícolas mexicanos, foram detidos a caminho do trabalho no Vale Central da Califórnia, considerado a despensa agrícola dos EUA.

No entanto, o próprio Trump sugeriu, em 10 de abril, que as prioridades de deportação deveriam ser relaxadas para determinados imigrantes que trabalham nos campos ou em hotéis, setores econômicos que dependem muito da mão de obra estrangeira e que, segundo ele, precisam ser cuidados.

"Temos que cuidar de nossos fazendeiros, hotéis e, você sabe, de vários setores onde eles precisam de pessoas, vamos trabalhar com muito cuidado nisso", disse Trump durante uma reunião de seu gabinete.