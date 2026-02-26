Hillary Clinton nega conexões com Epstein e pede que Trump seja chamado para depor

A ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmou nesta quinta-feira, durante manifestação à Comissão de Supervisão da Câmara, que não mantém lembrança de contato com o financista Jeffrey Epstein e que não possui informações sobre as atividades ilícitas atribuídas a ele.

Ela também pediu que o presidente americano Donald Trump seja convocado a depor "sob juramento" sobre o caso.

"Não me lembro de ter encontrado o Sr. Epstein. Nunca voei em seu avião nem visitei sua ilha, suas casas ou seus escritórios. Não tenho nada a acrescentar a isso", disse Clinton em um comunicado à Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes.

A fala ocorreu no mesmo dia em que ela estava prevista para prestar depoimento reservado ao colegiado, em Chappaqua, no estado de Nova York.

Apuração sobre as relações dos Clinton com Epstein

Candidata democrata à Casa Branca em 2016, Clinton declarou que o comitê, sob comando republicano, tenta direcionar a atenção pública para longe das conexões do presidente Donald Trump com Epstein, que morreu por suicídio, em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações federais de tráfico sexual. Segundo ela, o governo Trump "desmantelou" um escritório do Departamento de Estado dedicado ao combate ao tráfico sexual internacional.

Ela e o ex-presidente Bill Clinton recusaram-se inicialmente a comparecer perante o colegiado, mas aceitaram após parlamentares cogitarem enquadrá-los por desacato ao Congresso. Bill Clinton tem depoimento marcado para esta sexta-feira.

O presidente da Comissão de Supervisão, James Comer, republicano do Kentucky, afirmou antes da audiência que a apuração não tem motivação partidária nem mira a adversária de Trump na disputa presidencial de 2016. Ele destacou que integrantes democratas também defenderam a oitiva dos Clintons. "Ninguém está acusando os Clintons de qualquer irregularidade neste momento", disse Comer.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é mapear eventuais interações de Hillary Clinton com Jeffrey Epstein, a relação dele com iniciativas filantrópicas ligadas ao casal e possíveis vínculos com Ghislaine Maxwell, associada de Epstein atualmente presa.

O deputado Robert Garcia, democrata da Califórnia e principal representante do partido no comitê, declarou que Trump e o secretário de Comércio, Howard Lutnick, também deveriam prestar depoimento. Lutnick reconheceu ter ido à ilha privada de Epstein anos após afirmar que havia encerrado o relacionamento com ele.

Um porta-voz do casal Clinton não respondeu a pedidos de manifestação. Comer informou que as transcrições das entrevistas serão divulgadas.

Registros apontam que Bill Clinton utilizou o avião de Epstein em diversas ocasiões no início dos anos 2000, após deixar a Presidência. O ex-presidente negou irregularidades e declarou arrependimento pela associação. Segundo Comer, Epstein esteve 17 vezes na Casa Branca durante o mandato de Clinton.

Trump manteve convivência com Epstein nas décadas de 1990 e 2000, antes da condenação do financista, em 2008, por aliciamento de menor para prostituição. O presidente do comitê afirmou que o material reunido até o momento não implica Trump.

O Departamento de Justiça, durante a gestão Trump, tornou públicos mais de 3 milhões de páginas de documentos ligados a Epstein para atender a uma legislação aprovada pelo Congresso. A pasta destacou imagens envolvendo Bill Clinton, mas os arquivos também detalham conexões de Epstein com empresários e líderes políticos, entre eles Lutnick e o CEO da Tesla, Elon Musk.

Fora dos Estados Unidos, as revelações motivaram investigações criminais contra Andrew Mountbatten-Windsor, ex-Duque de York, e outras figuras públicas.