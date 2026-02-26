Irã diz que houve 'avanço' em negociação com EUA sobre acordo nuclear

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quinta-feira, 26, à noite, que houve "progressos" após a terceira rodada de negociações entre o país e os Estados Unidos.

"Alcançamos bons progressos e abordamos com muita seriedade os elementos de um acordo, tanto na área nuclear quanto na das sanções", declarou Araghchi à televisão estatal depois das tratativas realizadas em Genebra.

Participaram da rodada de negociações representantes de Teerã e de Washington, além de mediadores de Omã. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, também esteve presente nos encontros.

Segundo o chanceler iraniano, as avaliações técnicas sobre um eventual entendimento nuclear entre Estados Unidos e Irã ocorrerão na sede da AIEA, na Áustria, na próxima segunda-feira, 2 de março.

Mesmo após mencionar avanços, Abbas Araghchi indicou que permanecem pontos de desacordo entre as partes. “Claro que ainda existem divergências, o que é natural, mas em comparação com o passado, observa-se maior seriedade de ambos os lados para alcançar uma solução negociada”, descatou o ministro iraniano.

(Com informações da agência AFP)