Ex-príncipe Andrew é solto após prisão por suspeita de má conduta em cargo público

O ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, deixou a delegacia de Aylsham, no condado de Norfolk, nesta quinta-feira, 19, depois de ser detido sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público. Ele foi fotografado no momento em que saía do prédio dentro de um veículo, informou a agência Reuters, responsável pelo registro.

Não há, até o momento, informações sobre o destino de Andrew após a saída da delegacia. Ele permaneceu no local por aproximadamente 11 horas.

Em um comunicado nesta manhã, a polícia do Vale do Tâmisa disse que um homem na casa dos 60 anos foi preso sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público, após uma "avaliação minuciosa" que apontou "motivos razoáveis para suspeitar que um crime ocorreu".

As autoridades não citaram explicitamente o nome de Andrew, alegando a necessidade de resguardar a identidade do detido. No entanto, a identidade fora confirmada pela imprensa britânica.

