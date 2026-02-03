Bill e Hillary Clinton vão depor em investigação sobre Jeffrey Epstein

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton vão depor em uma investigação conduzida pelo Congresso americano sobre o financista Jeffrey Epstein, acusado de comandar uma rede de exploração sexual.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 2, por um porta-voz do casal.

O Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, controlado por republicanos, acusa os dois democratas de ignorar intimações para prestar esclarecimentos sobre eventuais vínculos com Epstein, que foi encontrado morto em uma prisão em 2019, antes de ser julgado.

Em publicação na rede social X, o porta-voz Angel Urena afirmou que os Clinton comparecerão à investigação e defendem que o procedimento estabeleça um precedente válido para todos os envolvidos. A declaração foi feita em resposta a parlamentares republicanos que cobraram formalmente o depoimento do casal.

Os Clinton sustentam que a apuração tem sido utilizada com fins políticos para atacar adversários do presidente Donald Trump. O republicano teve uma relação de amizade com Epstein, mas não foi convocado a depor no âmbito da investigação.

Nem Trump nem os Clinton foram acusados de conduta criminosa relacionada ao caso. Bill Clinton reconheceu ter feito viagens no avião particular de Epstein, mas afirmou em 2019 que não mantinha contato com o financista havia mais de uma década e que desconhecia seus crimes.

Epstein era investigado por liderar uma rede de exploração sexual de jovens e adolescentes. Segundo autoridades americanas, ele se suicidou na prisão em agosto de 2019.

*Com informações da AFP