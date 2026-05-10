Hantavírus: passageiro francês apresenta sintomas durante voo de evacuação

Um francês repatriado do cruzeiro Hondius apresentou sintomas suspeitos de hantavírus após desembarcar na França neste domingo, 10, aumentando o alerta em torno do surto registrado na embarcação, que já deixou três mortos.

A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, enquanto autoridades espanholas coordenavam a retirada dos cerca de 150 ocupantes do navio no porto de Granadilla, em Tenerife, nas Ilhas Canárias.

Segundo Lecornu, os cinco cidadãos franceses repatriados foram colocados imediatamente em isolamento rigoroso após um deles apresentar sintomas durante o voo de retorno.

Operação mobiliza Espanha, OMS e governos europeus

O cruzeiro Hondius partiu em 1º de abril de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, antes da confirmação do surto de hantavírus a bordo.

Os passageiros começaram a desembarcar em pequenos grupos utilizando trajes de proteção. O traslado até o porto foi feito em lanchas, já que o navio permaneceu fundeado sem atracar diretamente no cais por determinação das autoridades regionais das Canárias.

A operação envolve governos europeus, equipes de emergência e representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS). O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acompanha a coordenação da retirada dos passageiros.

Segundo as autoridades espanholas, os repatriados estão sendo levados diretamente ao aeroporto de Tenerife Sul, onde passam por novos protocolos de desinfecção antes dos voos internacionais.

Passageiros serão submetidos à quarentena

Os primeiros a deixar o navio foram os passageiros espanhóis, encaminhados a Madri para cumprir quarentena em um hospital militar. Operações semelhantes foram organizadas para franceses, canadenses, holandeses e passageiros de outras nacionalidades.

O último voo de evacuação, com destino à Austrália, está previsto para esta segunda-feira.

Apesar da preocupação internacional, alguns passageiros relataram que o ambiente dentro do navio permaneceu relativamente controlado após os primeiros casos registrados.

Um argentino que estava a bordo afirmou à imprensa local que a rotina seguiu praticamente normal durante parte da viagem e que o contato entre passageiros era reduzido.

OMS descarta cenário semelhante à Covid-19

As autoridades espanholas reforçaram que toda a operação está sendo conduzida com protocolos rígidos de saúde pública para evitar riscos adicionais de contaminação.

Na véspera da evacuação, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou que o cenário atual não deve ser comparado à pandemia de Covid-19 e classificou como baixo o risco para a saúde pública global relacionado ao hantavírus.

Segundo o último balanço divulgado pela OMS, seis casos haviam sido confirmados entre oito suspeitos antes do relato do caso sintomático na França. Entre as vítimas fatais estão um casal holandês e uma passageira alemã.

O hantavírus é considerado raro e não possui vacina ou tratamento específico.

*Com informações da AFP