Cruzeiro com surto de hantavírus inicia evacuação na Espanha após morte de 3 passageiros

Cerca de 150 ocupantes do cruzeiro Hondius, afetado por um surto de hantavírus, começaram a desembarcar neste domingo, 10, no porto de Granadilla, em Tenerife, na Espanha, em uma operação internacional coordenada pelas autoridades espanholas e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A evacuação deve ser concluída na segunda-feira, 11, segundo informações da agência AFP.

Os passageiros deixaram a embarcação em pequenos grupos, usando trajes de proteção azuis, e foram transportados em lanchas até o porto. De lá, seguiram em ônibus especiais da Unidade Militar de Emergência da Espanha até o aeroporto de Tenerife Sul, onde embarcaram para seus países de origem.

O cruzeiro partiu em 1º de abril de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, antes de registrar o surto que matou três passageiros: um casal holandês e uma mulher alemã.

Segundo a OMS, há seis casos confirmados de hantavírus entre oito suspeitos.

Passageiros seguem assintomáticos

Antes do início da operação, equipes médicas embarcaram no navio para avaliar os passageiros. De acordo com a ministra da Saúde da Espanha, Mónica García, todos permanecem assintomáticos até o momento.

Os primeiros evacuados foram 14 espanhóis, enviados para Madri, onde deverão cumprir quarentena em um hospital militar. Passageiros de outras nacionalidades também começaram a retornar neste domingo para países como França, Reino Unido, Canadá, Turquia, Irlanda, Estados Unidos e Países Baixos. Um voo para a Austrália está previsto para segunda-feira.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acompanha a operação ao lado de autoridades espanholas.

“A operação começou e está indo muito bem”, afirmou Tedros, agradecendo a coordenação entre Espanha e União Europeia.

OMS tenta evitar alarmismo

Na véspera da evacuação, Tedros reforçou que o cenário não deve ser comparado à pandemia de covid-19.

“Preciso que me escutem com clareza: isto não é outra covid. O risco atual para a saúde pública derivado do hantavírus continua sendo baixo”, declarou.

As autoridades espanholas também afirmaram que toda a operação ocorre “com todas as garantias de saúde pública”.

O navio permanece ancorado, sem atracar diretamente no porto de Granadilla, atendendo a um pedido das autoridades regionais das Ilhas Canárias, que demonstraram preocupação com a chegada da embarcação.

O que é o hantavírus?

O hantavírus é uma doença rara transmitida principalmente pelo contato com urina, fezes ou saliva de roedores infectados. Em humanos, pode provocar desde sintomas gripais até complicações respiratórias graves.

Atualmente, não existe vacina nem tratamento específico para a doença. O manejo médico é baseado em suporte clínico e monitoramento intensivo dos pacientes.