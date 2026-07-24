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Homenagem de Tarcísio e encontro com Flávio: a programação de Javier Milei em sua visita ao Brasil

Presidente argentino reforça aproximação com a família Bolsonaro durante viagem para a convenção nacional do PL

Javier Milei: presidente argentino viaja ao Brasil nesta sexta-feira

Javier Milei: presidente argentino viaja ao Brasil nesta sexta-feira

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de julho de 2026 às 08h48.

Última atualização em 24 de julho de 2026 às 09h08.

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O presidente da Argentina, Javier Milei, viajará a São Paulo nesta sexta-feira, 24, para se encontrar com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e participar da convenção nacional do Partido Liberal, marcada para sábado, 25. No evento, o partido deverá oficializar a candidatura do parlamentar à Presidência da República nas eleições de outubro.

A viagem foi informada pelo governo argentino nesta quinta-feira, 23. Segundo a agenda divulgada, Milei chegará ao Brasil na noite de sexta-feira e participará, no dia seguinte, do encontro partidário que apoia a candidatura de Flávio, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Milei também previa uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) negou, na semana passada, autorização para o encontro.

A relação política entre Milei e integrantes da família Bolsonaro remonta a 2023, quando passaram a se apresentar como aliados no campo da direita latino-americana.

O vínculo ganhou um episódio público em julho de 2024, durante a primeira viagem de Milei ao Brasil desde que assumiu a Presidência argentina. Na ocasião, o argentino participou de um fórum conservador em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ao lado de Jair Bolsonaro.

Naquela viagem, Milei não se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e não participou da cúpula do Mercosul, realizada no Paraguai. Em vez disso, esteve no evento político em Santa Catarina com o ex-presidente brasileiro.

Homenagem de Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), receberá o presidente da Argentina, Javier Milei, no sábado, 25, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O encontro está previsto para as 8h30 e ocorrerá antes da convenção do PL que definirá a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, no Estádio do Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo. A presença do pré-candidato na agenda com o argentino ainda não foi confirmada.

Durante a visita, Tarcísio entregará a Milei a Ordem do Ipiranga, maior honraria concedida pelo estado de São Paulo. A homenagem fará parte da agenda do presidente argentino no Palácio dos Bandeirantes antes de sua participação no evento do PL.

Relação entre Milei e Lula

A relação entre os presidentes de Argentina e Brasil também teve como pano de fundo encontros com adversários políticos nos dois países. Em julho de 2025, após participar de uma cúpula do Mercosul em Buenos Aires, Lula visitou a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpria prisão domiciliar após condenação por corrupção.

A visita ocorreu em um contexto de divergências políticas entre Lula e Milei desde a chegada do argentino à Presidência, em dezembro de 2023. Os dois governos, contudo, mantêm relações institucionais no âmbito bilateral e em organismos regionais, como o Mercosul.

*Com informações da agência AFP.

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