Hamas responde proposta de trégua dos EUA e propõe liberação gradual de reféns

O grupo Hamas anunciou que entregou sua resposta à proposta do enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, para uma trégua temporária em Gaza, incluindo um acordo para a libertação de reféns. O comunicado divulgado pelo grupo terrorista, no entanto, não detalha se aceitou ou rejeitou formalmente a oferta.

Fontes do site israelense Times of Israel indicam que o Hamas deve aceitar a proposta, mas com ressalvas — principalmente para evitar uma retomada imediata dos combates por parte de Israel após o período da trégua.

A declaração do grupo destaca que seu objetivo é uma “cessação permanente das hostilidades” e a retirada completa das tropas israelenses da Faixa de Gaza.

Trump afirma que Israel e Hamas 'estão muito perto' de acordo de cessar-fogo em Gaza

Qual o acordo?

Segundo o comunicado, o acordo em discussão prevê a libertação de 10 reféns vivos e a entrega dos corpos de 18 reféns mortos, em troca da soltura de um número ainda não especificado de prisioneiros palestinos.

Reportagens recentes, como a do canal egípcio Al-Rad, indicam que o Hamas deseja dividir a liberação dos reféns vivos em cinco etapas, ao contrário das duas previstas originalmente na proposta de Witkoff. A sugestão é que quatro reféns sejam libertos no primeiro dia da trégua de 60 dias, outros dois na trigésima data, e os quatro restantes no último dia do acordo.