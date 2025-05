Israel rejeita alterações do Hamas em proposta de trégua em Gaza

O Gabinete do Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou a contraproposta do Hamas ao plano de trégua apresentado pelos EUA, após o enviado especial americano, Steve Witkoff, classificar a resposta do grupo terrorista palestino como "inaceitável". O Hamas anunciou mais cedo que havia respondido "positivamente" aos termos enviados com Washington, mas "com ênfase na garantia de um cessar-fogo permanente e na retirada total israelense".