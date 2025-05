EUA apresentará nova proposta de acordo para Gaza, e enviado especial expressa otimismo

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, explicou que apresentará uma nova proposta para um acordo de trégua e libertação de reféns na Faixa de Gaza nesta quarta-feira, 28, e expressou confiança de que ela será aceita pelas partes.

"Estamos prestes a apresentar um novo roteiro que, esperamos, seja entregue ainda hoje. O presidente irá analisá-lo e tenho boas expectativas de que se chegue a uma trégua temporária e a uma solução de longo prazo", disse Witkoff aos repórteres na Casa Branca.

O Hamas comentou que chegou a um "acordo" com Witkoff sobre "uma estrutura geral que garantirá um cessar-fogo permanente" em Gaza, que inclui a libertação de dez reféns israelenses vivos, acrescentando que estava aguardando a resposta de Israel.

As negociações permaneceram em um impasse, com o Hamas exigindo um fim definitivo da guerra como condição para a libertação dos reféns, enquanto várias autoridades israelenses alegaram que a libertação dos prisioneiros da Faixa de Gaza não encerraria sua ofensiva no enclave.

Desde outubro de 2023, quando Israel lançou sua ofensiva contra Gaza em retaliação ao ataque do Hamas em 7 de outubro ao território israelense (no qual quase 1.200 pessoas foram mortas e 251 outras sequestradas), mais de 54.000 habitantes do enclave foram mortos pelos bombardeios e ataques incessantes das Forças de Defesa de Israel.

Ao todo, 58 reféns permanecem na Faixa de Gaza, dos quais 20 estão vivos, disse na quarta-feira passada o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.